Президенту России Владимиру Путину давно удалось изменить баланс сил в геополитике от Прибалтики до Чёрного моря, пишет Die Welt. Глава Кремля, однако, продолжил вести «большую игру» и уже в Сирии добился того, о чём «в большинстве случаев умные полководцы на протяжении всей истории могли только мечтать, — победы без войны», констатирует немецкое издание.

Это было более чем символично: после приказа «буяна в Белом доме» американские солдаты покидали свои позиции на севере Сирии, а им навстречу ехали русские, пишет немецкая газета Die Welt.

А означает это, по мнению автора статьи Михаэля Штюрмера, одно: президент Российской Федерации Владимир Путин «добился того, о чём в большинстве случаев умные полководцы на протяжении всей истории могли только мечтать, — победы без войны».

Ну а баланс сил в геополитике от Прибалтики до Чёрного моря глава Кремля уже давно изменил, добавляет Штюрмер.

«Теперь, после решения Дональда Трампа, Путину уже никто и ничто не помешает продолжить «большую игру» за господство, за «ближнее зарубежье» и за евразийскую зону безопасности — ни Китай, ни Америка, ни НАТО, — констатирует автор. — Игру, которую Россия в 1989—1990 годах, казалось, проиграла раз и навсегда».

Ситуация, признаёт журналист немецкой газеты, «радикально изменилась».

Что же касается Североатлантического альянса, продолжает автор статьи Михаэль Штюрмер, то ещё несколько месяцев назад НАТО «чествовало себя как самый мощный и успешный военный блок всех времён».

«Перед штаб-квартирой Североатлантического альянса на бульваре Леопольда III в Брюсселе всё ещё развеваются флаги всех 27 стран — членов НАТО. Вот только уже неясно, сколько за этим фасадом осталось влияния и власти», — подчёркивает журналист Die Welt.