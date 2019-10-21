Die Welt присудила России «победу без войны» в Сирии
Это было более чем символично: после приказа «буяна в Белом доме» американские солдаты покидали свои позиции на севере Сирии, а им навстречу ехали русские, пишет немецкая газета Die Welt.
А означает это, по мнению автора статьи Михаэля Штюрмера, одно: президент Российской Федерации Владимир Путин «добился того, о чём в большинстве случаев умные полководцы на протяжении всей истории могли только мечтать, — победы без войны».
Ну а баланс сил в геополитике от Прибалтики до Чёрного моря глава Кремля уже давно изменил, добавляет Штюрмер.
«Теперь, после решения Дональда Трампа, Путину уже никто и ничто не помешает продолжить «большую игру» за господство, за «ближнее зарубежье» и за евразийскую зону безопасности — ни Китай, ни Америка, ни НАТО, — констатирует автор. — Игру, которую Россия в 1989—1990 годах, казалось, проиграла раз и навсегда».
Ситуация, признаёт журналист немецкой газеты, «радикально изменилась».
Что же касается Североатлантического альянса, продолжает автор статьи Михаэль Штюрмер, то ещё несколько месяцев назад НАТО «чествовало себя как самый мощный и успешный военный блок всех времён».
«Перед штаб-квартирой Североатлантического альянса на бульваре Леопольда III в Брюсселе всё ещё развеваются флаги всех 27 стран — членов НАТО. Вот только уже неясно, сколько за этим фасадом осталось влияния и власти», — подчёркивает журналист Die Welt.
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