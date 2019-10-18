Welt: хозяина зовите — без России прочного перемирия на севере Сирии не заключить

К переговорам о перемирии между Анкарой и сирийскими курдами необходимо подключить главу Кремля Владимира Путина, призывает Welt. Войска президента Башара Асада при поддержке России уже занимают стратегически важные населённые пункты на севере Сирии, на которые также претендует Турция. И «без хозяина» в сложившейся ситуации точно не обойтись, констатирует корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

С нами на связи из Калака на севере Ирака наш корреспондент Кристоф Ваннер. Как ты оцениваешь сложившуюся ситуацию? Не начало ли это дипломатического решения?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: На мой взгляд, пока слишком рано делать подобные заявления. Вполне возможно, что конфликт на севере Сирии разгорится с новой силой. Турция утверждает, что она уже добилась своей цели и получит зону безопасности длиной 444 километра и шириной 32 километра. Курды, однако, заявляют, что освободят территорию длиной всего 100 километров. И уже здесь попахивает новым конфликтом.

Кроме того, курды позвали на помощь Асада и русских. Надо понимать, что без хозяина в этой ситуации точно не обойтись. Асад и русские уже занимают стратегически важные населённые пункты на севере Сирии, на которые также претендует Турция. Из таких городов, как Кобани и Манбидж, Асад и русские точно не уйдут.

Таким образом, к переговорам о возможном перемирии необходимо подключить Владимира Путина. И именно это и произойдёт: во вторник Эрдоган прибудет в Сочи на Чёрном море, где проведёт новые переговоры с президентом России.

Дата выхода в эфир 18 октября 2019 года.