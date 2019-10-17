Fox News: США разбомбили собственный склад при отступлении из Сирии

Два истребителя F-15 уничтожили базу американской коалиции, оставленную при выводе войск США из Сирии. По словам представителя Пентагона, в результате авиаудара по расположенному на севере страны цементному заводу удалось уничтожить склад боеприпасов и «уменьшить пригодность объекта для военного использования», сообщает Fox News.
В рамках операции «Непоколебимая решимость» (OIR) два истребителя американской коалиции F-15 уничтожили собственную базу, которая была оставлена при отступлении из Сирии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.
Пресс-секретарь OIR полковник армии США Майлс Кэггинс заявил, что самолёты «совершили успешный, заранее спланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа». В результате, по словам военного, удалось уничтожить склад боеприпасов и «уменьшить пригодность объекта для военного использования». Он подчеркнул, что с базы, которая находится между поселениями Кобани и Айн-Исса, предварительно были эвакуированы все силы и техника коалиции.
Удар по складу произошёл на фоне турецкого наступления на севере Сирии и почти полного вывода сил США из региона. Большинство американских военнослужащих уже покинули свои базы и будут передислоцированы в ближайшие недели, отмечает Fox News.
Кэггинс подтвердил телеканалу, что заранее подготовленный вывод войск коалиции продолжится. Он также сообщил, что, помимо цементного завода Лафаржа, американцы покинули города Ракка и Табка.
Ранее полковник заявил Fox News, что перед эвакуацией цементный завод, который был фактическим штабом коалиции против «Исламского государства»*, подожгли курды из Сирийских демократических сил (СДС). Но, по его словам, пожар не навредил американскому оборудованию, которое хранилось отдельно.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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