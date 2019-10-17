Fox News Оригинал

Fox News: США разбомбили собственный склад при отступлении из Сирии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Два истребителя F-15 уничтожили базу американской коалиции, оставленную при выводе войск США из Сирии. По словам представителя Пентагона, в результате авиаудара по расположенному на севере страны цементному заводу удалось уничтожить склад боеприпасов и «уменьшить пригодность объекта для военного использования», сообщает Fox News.
Fox News: США разбомбили собственный склад при отступлении из Сирии
Reuters

В рамках операции «Непоколебимая решимость» (OIR) два истребителя американской коалиции F-15 уничтожили собственную базу, которая была оставлена при отступлении из Сирии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

Пресс-секретарь OIR полковник армии США Майлс Кэггинс заявил, что самолёты «совершили успешный, заранее спланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа». В результате, по словам военного, удалось уничтожить склад боеприпасов и «уменьшить пригодность объекта для военного использования». Он подчеркнул, что с базы, которая находится между поселениями Кобани и Айн-Исса, предварительно были эвакуированы все силы и техника коалиции.
 
Удар по складу произошёл на фоне турецкого наступления на севере Сирии и почти полного вывода сил США  из региона. Большинство американских военнослужащих уже покинули свои базы и будут передислоцированы в ближайшие недели, отмечает Fox News.  
 
Кэггинс подтвердил телеканалу, что заранее подготовленный вывод войск коалиции продолжится. Он также сообщил, что, помимо цементного завода Лафаржа, американцы покинули города Ракка и Табка.
 
Ранее полковник заявил Fox News, что перед эвакуацией цементный завод, который  был фактическим штабом коалиции против «Исламского государства»*, подожгли курды из Сирийских демократических сил (СДС). Но, по его словам, пожар не навредил американскому оборудованию, которое хранилось отдельно.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
авиаудар военная техника вооруженный конфликт Исламское государство Сирия США Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров