Independent предсказывает: настоящий «ястреб» Болтон отомстит «псевдоястребу» Трампу

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон собирается расквитаться с Дональдом Трампом за свою отставку, считает обозреватель The Independent Эрик Льюис. По его мнению, на фоне украинского скандала этот опытный «вашингтонский ястреб» способен вскрыть все недостатки действующей американской администрации.

Дональд Трамп не хотел назначать своим советником по национальной безопасности Джона Болтона «из-за усов, делающих его похожим на моржа». Американский президент считает, что растительность на лице — пристанище для микробов. Поэтому он выбрал гладковыбритого Майкла Флинна, «который получал взятки от Турции и России», но тому удалось продержаться на этой должности всего 24 дня, пишет обозреватель The Independent Эрик Льюис.

Затем американский президент сделал ставку на «начищенного до блеска» Герберта Макмастера, но вскоре его утомили варианты действий, предлагаемые отставным генералом. В конце концов, Трамп «выдернул» Болтона с телеканала Fox News, на котором тот постоянно предлагал американские бомбардировки в качестве решения любого международного кризиса, иронизирует автор статьи.

По словам Льюиса, на тот момент Болтон был уже далеко не новичком в политике. Он прыгал с места на место в неоконсервативном Вашингтоне со времени администрации Рональда Рейгана и получил репутацию «легендарного бойца ближнего боя».

Болтон не просто не терпел идиотов, он не терпел любого, кто становился на его пути к власти. За ним закрепилась дурная слава человека, который жестоко относится к нижестоящим чиновникам, отмечает публицист.

Во время работы заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями при администрации Джорджа Буша — младшего Болтон выступал против фактически всех ограничительных мер. Среди прочего он боролся с предложениями обеспечить принудительное соблюдение Конвенций о биологическом и химическом оружии, а также с инициативой Нанна — Лугара по сокращению ядерного арсенала.

Болтон расширил предложенный Бушем список стран так называемой «Оси зла». К уже находившимся там Ирану, КНДР и Ираку он предложил добавить Кубу, Ливию и Сирию. После чего политик выступил за свержение правительств в этих шести странах, а позднее и в Венесуэле.

Болтон был движущейся силой, которая стояла за ложью об оружии массового уничтожения, что послужило поводом для американского вторжения в Ирак. Он оказывал давление на разведсообщество и пытался увольнять профессионалов, которые указывали на отсутствие доказательств, а затем яростно поддерживал войну.

Несмотря на «медвежий подход» к дипломатии и презрение к международным организациям, Болтон был назначен Бушем постпредом при ООН. Чтобы «расположить к себе» своих новых коллег, он заявил: «В здании секретариата ООН в Нью-Йорке 38 этажей. Если сегодня 10 из них исчезнут, ситуация особо не изменится».

Рефлекторная воинственность, просчёты и презрение к бюрократии, «не говоря уже об усах», должны были стать помехой для возвращения Болтона в правительство. И, пожалуй, пост советника по национальной безопасности годился ему меньше всего. Ведь человек, занимающий эту должность, обязан собирать информацию различных ведомств и, выступая в качестве «добросовестного посредника», предлагать возможные варианты действий президенту, рассуждает Льюис.

Американский президент признавался, что ему понравилось то, что он увидел в Болтоне, которого он назвал «тёртым калачом». Консерваторы приветствовали назначение, приняв его за сигнал более интервенционистской внешней политики, а либералы опасались, что Болтон станет «лизоблюдом», который будет потворствовать самым агрессивным побуждениям Трампа. И те и другие ошибались, считает автор статьи.

По его словам, Болтон не изменял себе. Политик застопорил межведомственный процесс и добился того, чтобы только его позиция доходила до ушей президента. У него был милитаристский ответ на любую проблему, включая известную атаку на Иран, которая была отложена в последний момент.

Болтон продолжал верить в демонстрацию американской мощи. Можно не сомневаться, что если бы он всё ещё оставался в администрации, он бы «рвал и метал из-за трагического предательства курдов», утверждает колумнист.

«Трамп любит говорить жёстко, но неизменно пасует при необходимости реагировать на провокации. Другими словами, Болтон — «ястреб», а Трамп — «псевдоястреб». «Говори громко и держи наготове дубинку» — такова политика Помпео, поскольку он знает, как устроена игра. Но Болтон не стал бы играть в такую игру», — полагает Льюис.

В итоге Трамп уволил Болтона. Президент охарактеризовал бывшего советника как «мистера крутого парня», который «совершил множество серьёзных ошибок».

Болтон утверждает, что он сам подал в отставку, и обещает расставить всё на свои места в этой «шараде». Сейчас настало время для его мести. Будучи советником по национальной безопасности, он наверняка знал о «мошеннической операции» Трампа с его адвокатом Руди Джулиани, которые проводили «теневую внешнюю политику» на Украине. Таким образом глава Белого дома якобы пытался добыть компромат на «своего самого сильного противника», бывшего вице-президента Джо Байдена, напоминает автор статьи.

Трамп вёл себя как «сумасшедший дядюшка, увлечённый теориями заговора». Похоже, что для президента проблема коррупции на Украине сводилась к одной семье — Байденам, и с помощью своего давления на Киев он хотел добиться собственных целей.

Болтон находился в политике достаточно давно, чтобы понимать — так поступать нельзя, особенно на публике, когда за развитием подобной стратегии наблюдают десятки людей. Теперь «ростки ядовитой мести» начинают выходить наружу. Ведь, как стало известно накануне, бывший советник критиковал давление США на Украину и называл Джулиани «гранатой, которая взорвёт всех». Всех, кроме самого Болтона, подчёркивает автор статьи.

«Возможно, Джона Болтона стоит винить за серьёзные просчёты и недостатки характера. Но благодаря тому, что, войдя в администрацию, он отказался быть apparatchik’ом, а затем не захотел терпеть насмешки, сопровождавшие его уход, Болтон в состоянии разоблачить истинное невежество, нарциссизм и психопатию, которая находится в самом центре президентства Трампа», — заключает Эрик Льюис.