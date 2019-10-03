FP: Джон Болтон ещё «отомстит» Трампу

Экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон может воспользоваться «украинским скандалом» для того, чтобы свести счёты со своим бывшим начальником, пишет на страницах Foreign Policy экс-спичрайтер Пентагона Джон Ганс. Между тем, как полагает Ганс, история учит, что подобная месть может и не навредить президенту так, как на это надеются некоторые.

В «некрасивой отставке» бывшего советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона нет ничего беспрецедентного — президентских советников в Вашингтоне всё же увольняли и раньше, пишет в своей статье для Foreign Policy бывший спичрайтер минобороны США Джон Ганс. Между тем, в связи с разворачивающимся сейчас в США «украинским скандалом», многие сейчас очень ждут услышать от Болтона критику в адрес бывшего начальника. Впрочем, история учит, что подобная критика в конечном счёте может, вопреки чаяниям отдельных лиц, и не сыграть действительно важной роли в политической карьере Трампа — об этом, к примеру, свидетельствует биография Александра Хейга, занимавшего пост государственного секретаря во время первого срока президента Рональда Рейгана.

Как и Болтон, Хейг расходился с начальством по многим вопросам, хотя в его случае трудности начались ещё до того, как он вступил в должность, пишет Ганс. Несмотря на рекомендации экс-президента Ричарда Никсона, который настоятельно советовал Рейгану назначить на пост главы Госдепа именно Хейга и называл его верным и не склонным к злословию профессионалом, новый республиканский президент кандидату не доверял: сказывались не только связи Хейга с Генри Киссинджером, которого Рейган жёстко критиковал за политику сдерживания в отношении Советского Союза, но и его превосходство над Рейганом в опыте работы в федеральном правительстве. Кроме того, Хейг был замешан в Уотергейтском скандале, память о котором была ещё очень свежа.

В результате, когда Хейг всё же получил от Рейгана назначение, среди чиновников администрации его не жаловали — и если поначалу коллеги относились к его грубости в личном общении с Рейганом и всё более ощутимому присутствию в общественной жизни страны с недоумением, то когда Хейг после покушения на президента в марте 1981-го позволил себе заявить журналистам, что «контролирует ситуацию» (хотя исполнять обязанности президента США в случае его болезни или смерти должен вице-президент. — ИноТВ), такое отношение выродилось в полновесное недоверие, рассказывает автор. При каждой попытке отойти от «генеральной линии» Белого дома — так было, например, с Израилем, в отношении которого Хейг, по мнению отдельных членов администрации, проявлял чрезмерную мягкость, — его весьма жёстко критиковали коллеги.

Подобная враждебность достигла кульминации после того, как палестинские террористы в июне 1982 года совершили покушение на жизнь посла Израиля в Великобритании, а Израиль в ответ начал масштабное вторжение в Ливан, где размещалась штаб-квартира Организации освобождения Палестины: многие чиновники администрации — как в личном общении, так и через СМИ — заявили тогда, что Хейг проявил «робость» перед лицом израильской агрессии, говорится в материале. Тогда Хейг попросил аудиенции у президента — и явился на неё со списком претензий к коллегам и заявлением об отставке. Несмотря на то, что данное заявление госсекретарь тогда так и не подал, Рейган по итогам той встречи всё равно решил его принять: на следующий день он уволил Хейга и назначил на его место бывшего чиновника администрации Никсона Джорджа Шульца.

Покинув администрацию, Хейг не терял времени даром — он работал с различными аналитическими центрами, заседал в советах директоров ряда компаний, оказывал консультационные услуги и давал речи «по $20 тыс. за штуку», иронизирует Ганс. Вместе с тем, бывший чиновник хорошо понимал, что ему есть, что рассказать об американском правительстве — а поскольку писать мемуары ему было ещё рановато, а для откровений об Уотергейте, случившемся совсем недавно, ещё не настал подходящий момент, Хейг выбрал ту тему, которую «было проще продать». Так появилась на свет его книга «Предостережение: реализм, Рейган и внешняя политика», ставшая и не предупреждением вовсе, а настоящим «выпадом» в адрес администрации. Хейг без купюр рассказал о своём уходе, критиковал внешнеполитический курс президента и подробно описывал процесс принятия решений внутри его «неуклюжей команды» команды.

Учитывая, что книга Хейга была издана в апреле 1984 года — аккурат когда началась предвыборная кампания Рейгана, — автор явно преследовал совершенно определённую цель: Хейг пытался дать понять избирателям, что им нужно знать о президенте всю правду, прежде, чем отправиться голосовать, подчёркивает Ганс. Однако несколько месяцев спустя Рейган всё равно успешно переизбрался, одержав победу в 49 штатах. А вот в конце 1986 года предостережение Хейга всё же оказалось пророческим — грянул скандал «Иран-контрас»: американской публике стало известно, что отдельные советники Рейгана организовали тайные поставки оружия в Иран в обход действовавшего против этой страны эмбарго, а вырученные деньги использовали для финансирования никарагуанских повстанцев-контрас. Тогда стало ясно, что Рейган «едва ли вообще стоит у руля», а конгресс США по результатам собственного расследования пришёл к выводу о том, что «если президент и не знал, что делают его советники, то он должен был это знать».

Несмотря на то, что прав в конечном счёте оказался Хейг, Рейган победил его не только в 1984-м, но и в учебниках истории: благодаря упорной работе его верных сторонников и Республиканской партии, покойный президент до сих пор считается в США как дальновидный политик, «победивший в холодной войне», отмечает автор. Хейга же помнят в основном по его фразе о «контроле над ситуацией», и хотя «Предупреждение» не стало его последним словом — в 1988-м он поучаствовал в президентских выборах, в в 1992-м всё-таки издал мемуары, — «финала посчастливее» он себе так и не заработал.

По мысли Ганса, Джон Болтон похож на Хейга не только в связи с обстоятельствами своей отставки: оба чиновника прославились непреклонностью во взглядах и заслужили репутацию людей исключительно бескомпромиссных и не боящихся конфликтовать с коллегами. Кроме того, и Хейг, и Болтон поднялись по карьерной лестнице гораздо выше, чем кто-либо мог предположить в самом начале их профессионального пути — и оттого они оба были уязвлены увольнением, поскольку, посвятив большую часть сознательной жизни служению государству, были в итоге отвергнуты Вашингтоном.

Теперь над собственной книгой пришлось задуматься уже Болтону — и вопрос в том, сможет ли он, воспользовавшись «украинским» скандалом, добиться большего, чем получилось у Хейга, пишет автор. По мнению Ганса, шансы у экс-советника есть — во всяком случае, об этом говорит как минимум одна черта, которая отличает его от Хейга. В отличие от последнего, который, споткнувшись, уже так и не смог встать в полный рост, Болтон прославился в политических кругах именно своей живучестью: хотя он сыграл огромную роль в пересчёте голосов на выборах 2000 года, в результате которого президентом стал Джордж Буш — младший, «награда» нашла его гораздо позже, когда он был назначен постпредом США при ООН несмотря на серьёзное сопротивление со стороны конгресса. В администрацию Трампа он попал тоже не сразу — поначалу его упорно отказывались выдвигать на важные посты, и, по данным прессы, связано это было с тем, что новому президенту не нравятся его усы. Всё это показывает, что у Болтона хватает и воли, и разума, чтобы оставаться в поле зрения Вашингтона.

Болтон, по всей видимости, хорошо понимает, что снова вернуться в большую политику ему удастся лишь при том условии, что он напомнит всем о своих разногласиях с Трампом по внешнеполитическим вопросам; во всяком случае, сразу после отставки он не преминул напомнить о том, что его единственной заботой является национальная безопасность Соединённых Штатов, подчёркивается в статье. Вместе с тем, ему, в отличие от Хейга, будет значительно труднее осуждать процесс принятия решений внутри администрации Трампа: несмотря на то, что экс-советник по национальной безопасности отлично понимал, что Трамп — «необычный» президент, он даже не попытался вовлечь Трампа в официальную систему межведомственных отношений, предпочитая общаться с президентом на неформальных встречах в более узком кругу. Как показала расшифровка телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, такой подход работает точно не лучше.

«Украинский скандал» станет для Болтона самой благоприятной возможностью отомстить и сохранить политическое влияние в Вашингтоне — и, по некоторым данным, он уже выходит на связь с издательствами для написания собственной книги. Важнейший вопрос, впрочем, заключается в том, внемлят ли его «предостережению» — ведь, в отличие от Хейга, Болтон, а с ним и вся страна, отлично знал, на кого он будет работать, подытоживает Ганс.