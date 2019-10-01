Washington Post: Болтон убеждён, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерного оружия

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Северная Корея так и «не приняла стратегического решения сдать ядерное оружие», сообщает The Washington Post. По его мнению, северокорейский лидер Ким Чен Ын не собирается отказываться от этих вооружений.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с острым упрёком в адрес дипломатического подхода Дональда Трампа к Северной Корее, пишет The Washington Post.

На конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Болтон выступил с резко пессимистическим взглядом на намерения Пхеньяна и заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не собирается отказываться от своего ядерного оружия.

По его словам, КНДР так и «не приняла стратегического решения сдать ядерное оружие».

«Я думаю, что верно обратное. Ким Чен Ын принял стратегическое решение делать всё, что в его силах, чтобы сохранить ядерный потенциал и разработку ядерного оружия», — подчеркнул Болтон.

Болтон скептически относился к намерениям Северной Кореи на протяжении всех 17 месяцев на посту советника по национальной безопасности.

Кроме того, непосредственно перед тем, как войти в состав администрации Трампа, он опубликовал статью, в которой юридически обосновал свою точку зрения, что США имеют право первыми ударить по Северной Корее, напоминает The Washington Post.