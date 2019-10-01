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Washington Post: Болтон убеждён, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерного оружия

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Северная Корея так и «не приняла стратегического решения сдать ядерное оружие», сообщает The Washington Post. По его мнению, северокорейский лидер Ким Чен Ын не собирается отказываться от этих вооружений.
Washington Post: Болтон убеждён, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерного оружия
Reuters
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с острым упрёком в адрес дипломатического подхода Дональда Трампа к Северной Корее, пишет The Washington Post.
 
На конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Болтон выступил с резко пессимистическим взглядом на намерения Пхеньяна и заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не собирается отказываться от своего ядерного оружия.
 
По его словам, КНДР так и «не приняла стратегического решения сдать ядерное оружие».
 
«Я думаю, что верно обратное. Ким Чен Ын принял стратегическое решение делать всё, что в его силах, чтобы сохранить ядерный потенциал и разработку ядерного оружия», — подчеркнул Болтон.
 
Болтон скептически относился к намерениям Северной Кореи на протяжении всех 17 месяцев на посту советника по национальной безопасности.
 
Кроме того, непосредственно перед тем, как войти в состав администрации Трампа, он опубликовал статью, в которой юридически обосновал свою точку зрения, что США имеют право первыми ударить по Северной Корее, напоминает The Washington Post.
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Washington Post США Северная Америка
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Джон Болтон Дональд Трамп Ким Чен Ын Северная Корея США ядерное оружие
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