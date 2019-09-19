Der Standard: браконьерские скандалы в Японском море не обходятся без провокаций Пхеньяна

В Японском море произошёл инцидент с участием российских пограничников и северокорейских браконьеров, сообщает Der Standard. Трое граждан России были ранены, 161 гражданин КНДР — задержан вместе с двумя шхунами и 11 моторными лодками. Пхеньян не в первый раз подталкивает своих рыбаков к тому, чтобы они заплывали глубже в море в погоне за более богатым уловом, отмечает австрийское издание.
После инцидента в Японском море, в результате которого были ранены трое российских пограничников, Россия задержала две северокорейские шхуны, 11 моторных лодок и 161 гражданина КНДР, сообщает Der Standard. В Федеральной службе безопасности России произошедшее назвали «вооружённым нападением» браконьеров.
Одну из шхун доставили в порт Находки. Также российский МИД вызвал для обсуждения инцидента высокопоставленного северокорейского дипломата.
В Японском море, также называемом «Восточным», на берегах которого наряду с Северной Кореей и Россией расположены также Япония и Южная Корея, постоянно происходят конфликты из-за прав на рыболовство, отмечает австрийское издание. Эксперты говорят, что Пхеньян подталкивает своих рыбаков заплывать глубже в море в погоне за более богатым уловом. Однако до этого КНДР задерживал и российских рыбаков, которые якобы «вторглись» в воды Северной Кореи.
H Tuttle:Беспроигрышная ситуация. Для северокорейских рыбаков даже самый ужасный сибирский порт — это отпуск по сравнению с изнурительным трудом на лодке. Неудивительно, что они стреляли, чтобы спровоцировать задержание.
Российские же военные смогли показать китайцам, что они могут защитить от них свои ресурсы в Восточной Сибири (лес, пахотные земли, море).
1000 Kopfläuse können nicht irren 24:Самая крупная рыба точно у Путина на крючке. Смотри фотофакт!*
Hans-Dampf:Зачем прогибаться под корейцев и писать «Восточное море»? Японское море — это официальное название в Германии.
* Статья в Der Standard проиллюстрирована фотографией с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном (прим. ИноТВ).
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