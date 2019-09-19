Der Standard: браконьерские скандалы в Японском море не обходятся без провокаций Пхеньяна

В Японском море произошёл инцидент с участием российских пограничников и северокорейских браконьеров, сообщает Der Standard. Трое граждан России были ранены, 161 гражданин КНДР — задержан вместе с двумя шхунами и 11 моторными лодками. Пхеньян не в первый раз подталкивает своих рыбаков к тому, чтобы они заплывали глубже в море в погоне за более богатым уловом, отмечает австрийское издание.

После инцидента в Японском море, в результате которого были ранены трое российских пограничников, Россия задержала две северокорейские шхуны, 11 моторных лодок и 161 гражданина КНДР, сообщает Der Standard. В Федеральной службе безопасности России произошедшее назвали «вооружённым нападением» браконьеров.

Одну из шхун доставили в порт Находки. Также российский МИД вызвал для обсуждения инцидента высокопоставленного северокорейского дипломата.

В Японском море, также называемом «Восточным», на берегах которого наряду с Северной Кореей и Россией расположены также Япония и Южная Корея, постоянно происходят конфликты из-за прав на рыболовство, отмечает австрийское издание. Эксперты говорят, что Пхеньян подталкивает своих рыбаков заплывать глубже в море в погоне за более богатым уловом. Однако до этого КНДР задерживал и российских рыбаков, которые якобы «вторглись» в воды Северной Кореи.



