Business Insider: пока все смотрят на Сирию, НАТО готовится к войне в сердце Европы

Взгляды всего мира прикованы к событиям в Сирии, пишет Business Insider. Но в то время как американцы выводят оттуда свои войска, они же забрасывают в центр Европы дополнительный контингент в подготовке к войне с «геополитическим противником Россией». Цель манёвров — показать, как быстро и эффективно могут действовать войска НАТО.
После того как американцы вывели свои войска из Сирии, оставленный вакуум заполнили Россия, Сирия и Турция, пишет Business Insider. И пока весь мир в шоке наблюдал за тем, что происходило в ближневосточной стране, солдаты первой кавалерийской дивизии армии США приземлились в центре Европы. В рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») они будут участвовать в учениях по быстрой переброске войск в Восточную Европу на случай войны с «геополитическим противником Россией».
Особенностью манёвров в этом году стало то, что американские войска впервые в современной истории высадятся в нидерландском городе Флиссинген, находящемся в 2 тыс. километрах от Москвы. В США это событие назвали «историческим». При этом часть вооружения перевезли в местный порт уже 11 октября.
К тому же выбор пал на этот город, потому что американцы хотели проверить географическую и бюрократическую ситуацию в регионе. Они хотят показать, что у них есть самые разные пути переброски войск в Европу. В операции будут задействованы 3500 солдат, 85 танков и 120 боевых машин. Цель также заключается в том, чтобы продемонстрировать, как быстро и эффективно могут действовать войска НАТО. «Они как бы говорят: дорогие россияне, даже не думайте нападать на наших европейских союзников. Мы готовы ко всему», — поясняет автор статьи.
Участившиеся операции американских войск на территории Европы показывают, как серьёзно в Белом доме относятся к российской угрозе. При этом у вооружённых сил возникают самые разные проблемы. Законы и правила, а также инфраструктурные проблемы замедляют процесс. Не хватает всего: низкорамных трал, железных и асфальтированных дорог, а также мостов, способных выдержать большой груз.
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