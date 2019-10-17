Der Spiegel: в 2020 году ФРГ потратит на оборону более €50 млрд

В 2020 году военные расходы Германии вырастут на 6,4%, составив €50,36 млрд, пишет Der Spiegel. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что к 2031 году Германия должна довести уровень своих трат на оборону до 2% от ВВП, что соответствует требованиям НАТО.
В следующем году Германия намеревается потратить на оборону €50,36 млрд, сообщает Der Spiegel. Таким образом, военные расходы ФРГ повысятся на 6,4% в сравнении с 2019 годом. Издание напоминает, что ранее предложения по военным расходам на 2020 год были не столь амбициозны и не превышали отметки €50 млрд.
Как отмечает Der Spiegel, новый министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не раз подчёркивала необходимость увеличения военных расходов. Кроме того, на том, что Германии следует нарастить свои траты на оборону, настаивает правительство США. На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр заявила, что к 2024 году ФРГ планирует довести свои военные расходы до уровня 1,5% от ВВП, а к 2031 году — до 2%, что соответствует требованиям НАТО.
Согласно определению НАТО, к военным расходам относятся также расходы на миротворческие и сдерживающие меры, выделяемые из бюджетов Министерства иностранных дел и других ведомств, пишет Der Spiegel. В прошлом к расходам на оборону также причислялись расходы на содержание иностранных вооружённых сил на немецкой территории.
Глава ГИБДД Михаил Черников на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге представил новые автоматические устройства «Кордон.Про-М», которые могут появиться вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треногов.
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев заявил, что не обижается на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за то, что его не выпустили на поле в матчах с Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.
Россиянин Карен Хачанов перед четвертьфиналом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, в котором он сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, рассказал о своём повреждении.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление помощника госсекретаря США Дэвида Стилуэлла о том, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.
Восьмая ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал присутствие бывшего футболиста Александра Кержакова на трибунах во время его матча с немцем Филиппом Кольшрайбером, который прошёл в рамках второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование.
Глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный рассказал, что во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Украина — Португалия в VIP-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
Россиянин Карен Хачанов, восьмая ракетка мира, сравнил матч второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, где он играл с немцем Филиппом Кольшрайбером, со своими поединками с испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
В Терлецком парке нашли дикого лесного голубя — вяхиря, занесённого в Красную книгу Москвы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление специального представителя Соединённых Штатов по Ирану Брайана Хука о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.
Американские дипломаты, снятые ранее с поезда в Северодвинске, уведомили Министерство обороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.