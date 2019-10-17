Der Spiegel: в 2020 году ФРГ потратит на оборону более €50 млрд

В 2020 году военные расходы Германии вырастут на 6,4%, составив €50,36 млрд, пишет Der Spiegel. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что к 2031 году Германия должна довести уровень своих трат на оборону до 2% от ВВП, что соответствует требованиям НАТО.

В следующем году Германия намеревается потратить на оборону €50,36 млрд, сообщает Der Spiegel. Таким образом, военные расходы ФРГ повысятся на 6,4% в сравнении с 2019 годом. Издание напоминает, что ранее предложения по военным расходам на 2020 год были не столь амбициозны и не превышали отметки €50 млрд.

Как отмечает Der Spiegel, новый министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не раз подчёркивала необходимость увеличения военных расходов. Кроме того, на том, что Германии следует нарастить свои траты на оборону, настаивает правительство США. На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр заявила, что к 2024 году ФРГ планирует довести свои военные расходы до уровня 1,5% от ВВП, а к 2031 году — до 2%, что соответствует требованиям НАТО.

Согласно определению НАТО, к военным расходам относятся также расходы на миротворческие и сдерживающие меры, выделяемые из бюджетов Министерства иностранных дел и других ведомств, пишет Der Spiegel. В прошлом к расходам на оборону также причислялись расходы на содержание иностранных вооружённых сил на немецкой территории.