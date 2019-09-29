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Bild:в 2018 году немецкая армия потратила €287 млн на невоенные нужды

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В 2018 году бундесвер потратил €287 млн на административные нужды, а не на оборонительные проекты, пишет Bild, ссылаясь на отчёт немецкой федеральной счётной палаты. В связи с этим в палате критически восприняли требования министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о дальнейшем увеличении бюджета немецких вооружённых сил.
Bild:в 2018 году немецкая армия потратила €287 млн на невоенные нужды
Reuters

В 2020 году бюджет бундесвера будет увеличен на €1,7 млрд, сообщает Bild. Несмотря на это, новый министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала дополнительных вливаний для своего ведомства. По её словам, в противном случае ряд важных проектов окажется под угрозой срыва.

Между тем, отмечает Bild, согласно недавно опубликованному отчёту немецкой федеральной счётной палаты, в 2018 году бундесвер потратил около €287 млн не на военные проекты, а на административные нужды.
 
В связи с этим, в счётной палате критически восприняли требования Крамп-Карренбауэр об увеличении бюджета, пишет издание. В официальном заявлении ведомства было отмечено, что минобороны вряд ли сумеет исчерпать имеющийся бюджет, учитывая его прошлые проблемы с реализацией средств.
 
Кроме того, счётная палата подвергла критике кадровую политику немецкого оборонного ведомства — в частности требования Крамп-Карренбауэр о создании 2755 дополнительных рабочих мест, не подкреплённые пояснениями об их необходимости. В палате отметили, что многие из этих должностей в скором времени будут упразднены, а также заявили, что бундесверу нужно повысить свой «оптимизационный потенциал». 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Bild Германия Европа
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр армия бюджет Германия финансы
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