Welt: проблемы с самолётами, танками, оружием — а теперь бундесверу не хватает даже обуви

Снабжение бундесвера уже давно пребывает в плачевном состоянии: самолёты не летают, танки не едут, винтовки не стреляют. Теперь же проблемы возникли даже с предметами первой необходимости — с армейской обувью, пишет немецкая газета Die Welt. Министерство обороны Германии ещё в 2016 году запланировало полностью обеспечить военнослужащих новой обувью, однако процесс затянулся на годы.

Самолёты не летают, танки не едут, винтовки не стреляют — оснащение бундесвера находится в плачевном состоянии, пишет немецкая газета Die Welt. Понятие «условной готовности к обороне» в данном случае отлично подходит, отмечает издание. Теперь у немецких солдат возникли проблемы даже с поставками простейших вещей, или, лучше сказать, предметов первостепенной необходимости — армейской обуви.

В процессе снабжения бундесвера новыми ботинками произошли огромные задержки, сообщается в статье. На запрос депутата Свободной демократической парии Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Министерства обороны написали: «Полная реализация новой системы военной обуви для вооружённых сил в соответствии с нынешним планированием будет завершена до окончания второго квартала 2022 года». На самом деле изначально планировалось, что военнослужащие получат новую обувь до конца 2020 года, отмечает немецкая газета.

Заданные сроки не удалось соблюсти «из-за ограниченной производительной мощности промышленности», пояснили в министерстве. При этом его официальный представитель не назвала конкретного числа военнослужащих, которые уже получили новую обувь. Полностью экипированы новой военной обувью «лишь некоторые», заявили в Министерстве обороны.

В письменном ответе на запрос Штрак-Циммерман, между тем, сообщается, что 160 тыс. из почти 183 тыс. военнослужащих получили первую пару тяжёлых армейских ботинок — однако второй пары пока не хватает. Только 31 тыс. солдат уже получила лёгкие ботинки. Смена «круглогодичной» обуви на две пары тяжёлой и одну пару лёгкой армейской обуви планировалась ещё с 2016 года, поясняет издание.

По мнению Штрак-Циммерман, кажется «гротескным», что нужно так много времени на оснащение всей армии новой обувью. В конце концов, это вопрос не моды, а безопасности. «Представьте, если бы пожарные тушили пожары в тапочках», — сказала депутат от свободных демократов.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своего первого в этой должности посещения армии и санитарной службы бундесвера во вторник подчеркнула, что для готовности к службе солдатам нужно «современное, прошедшее испытания снаряжение». Войска должны быть оснащены в соответствии с их задачами. Это касается и «личной экипировки» военнослужащих, считает Крамп-Карренбауэр.