N-TV: острая нехватка кадров — бундесвер вербует геймеров на gamescom

Из-за острой нехватки кадров немецкая армия ищет квалифицированных специалистов прямо на игровой выставке gamescom, сообщает N-TV. Геймерам предлагают посидеть в виртуальной кабине истребителя и взломать сайт. Руководитель выставочного стенда бундесвера убеждён, что это идеальное место для поиска новых кадров.

Они любят играть в компьютерные игры, им нравятся супергерои, и одеваются они очень необычно. И они востребованы. Потенциальные работодатели, например, бундесвер, вербуют геймеров. С помощью виртуальных очков они могут посидеть в кабине истребителя Tornado.

В нескольких метрах от этого места молодёжь учиться взламывать веб-сайты. Это делается для того, чтобы они сами могли защитить себя от киберпреступности. С помощью геймеров покрывают дефицит кадров.

НИЛС ФЕЛЬДХОФ, руководитель выставочного стенда бундесвера на gamescom: Мы также являемся предприятием, точнее ведомством, заинтересованным в квалифицированных специалистах. Так как gamescom специализируется на информационных технологиях, это идеальное место для поиска новых кадров.

Получается, что геймерами интересуются уже не только разработчики игр. Банк или бизнес-консультирование — практически всем нужен ноу-хау в сфере компьютерных технологий. И они хотят, чтобы потенциальные соискатели попали в их сети как можно раньше. И публика это хорошо принимает.

МАЛЬЧИК: Можно решить, не хочешь ли стать разработчиком игр. Заняться чем-нибудь, связанным с виртуальной реальностью или программированием.

ВТОРОЙ МАЛЬЧИК: Можно осмотреться, что вообще есть. Дают очень много рекламных подарков. И это круто.

Потенциальных работодателей это радует, особенно на gamescom, ведь вряд ли найдётся другое место на планете, где на таком небольшом пространстве собралось такое количество молодых специалистов по компьютерам.

Дата выхода в эфир 25 августа 2019 года