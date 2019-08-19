Bild: Германия не сможет защитить себя без американских войск

Вывод войск США с территории Германии опасен для Берлина: согласно мнению ряда экспертов, немецкие вооружённые силы не обладают достаточным для защиты страны ресурсом, пишет Bild. Впрочем, американский контингент вряд ли покинет ФРГ, поскольку его передислокация в Польшу станет нарушением основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года, отмечает издание.
Германия уже долгие годы не выполняет обязательств НАТО по необходимым затратам на оборону: в связи с этим США пригрозили вывести с территории ФРГ свои войска, пишет Bild.
Издание напоминает, что норма трат на оборону в размере 2% от ВВП страны была принята на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Чтобы добиться соблюдения этого стандарта, Германии необходимо будет вдвое увеличить свой текущий военный бюджет, составляющий €43 млрд. Впрочем, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что выступает за достижение необходимого уровня военных расходов.
Bild задаётся вопросом, сможет ли Германия защитить себя в случае потенциального вывода американских войск. Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханс-Петер Бартельс считает, что у вооружённых сил ФРГ нет на это достаточного ресурса. По его словам, на данный момент немецкая армия боеспособна лишь «частично». Кроме того, депутат от партии «Свободные демократы» Александр Ламбсдорф заявил, что сейчас в составе бундесвера нет ни одной полностью боеспособной дивизии.
Впрочем, Вашингтон вряд ли приведёт свою угрозу в исполнение, пишет Bild. Армия США инвестировала миллиарды евро в инфраструктуру своих баз на немецкой территории. Кроме того, передислокация американского гарнизона из Германии в Польшу будет нарушением основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года, по которому альянс обязался не размещать крупные армейские подразделения на территории бывших стран ОВД.
При этом исследования общественного мнения показывают, что большинство немецких граждан поддерживают идею вывода американских войск: в опросе, проведённом Bild, 74% респондентов отметили, что не чувствовали бы себя менее защищёнными в условиях вывода американского военного контингента. При этом 62% опрошенных считают, что бундесвер не способен защитить страну в чрезвычайной ситуации.
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