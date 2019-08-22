Spiegel: содержание американских солдат обходится немецким налогоплательщикам в сотни миллионов евро

За последние 7 лет содержание американских войск на немецкой территории обошлось бюджету ФРГ в сумму €243 млн, сообщает Der Spiegel. По словам депутата бундестага от партии левых Бригитты Фрейхольд, США используют Германию в качестве платформы для своих операций — и их финансирование за счёт немецких налогоплательщиков должно прекратиться.

Нигде в Европе не расквартировано столько американских солдат, сколько в Германии, пишет Der Spiegel. Их содержание дорого обходится немецким налогоплательщикам: за прошедшие 7 лет на него было потрачено €243 млн.

Эти средства в том числе расходуются на энергоснабжение, а также на обработку земельных участков и недвижимости. Издание отмечает, что с 2012-го по 2019 год в бюджете ФРГ было выделено €480 млн на строительные нужды партнёров по НАТО — практически вся эта сумма пришлась на США.

На данный момент на территории Германии расположено около 35 700 американских солдат. Кроме того, в Вооружённых силах США дополнительно заняты 29 тыс. гражданских лиц (17 тыс. американцев и 12 тыс. немцев).

Депутат немецкого бундестага от партии левых Бригитта Фрейхольд резко раскритиковала суммы, выделяемые на содержание американского контингента: «Германия является центральной платформой американских военных операций. Их финансирование посредством немецких налогоплательщиков должно наконец-то прекратиться».

Der Spiegel напоминает, что недавно США объявили о планах перебросить часть своего немецкого контингента в Польшу, связав это с недостаточными военными расходами ФРГ.