Hill рассказала о пяти непреднамеренных последствиях ухода ВС США из северной Сирии

Вывод американских войск из северной части Сирии уже привёл к целому ряду непреднамеренных последствий, пишет The Hill. В их числе — объединение курдов с силами Башара Асада, рост влияния России, массовое бегство из курдского плена боевиков «Исламского государства», а также рост внутренних противоречий в НАТО.

Решение Дональда Трампа о выводе американских войск из северной Сирии уже привело к нескольким непреднамеренным последствиям, пишет The Hill. Аргументируя этот шаг, президент США отметил, что выполняет предвыборное обещание об окончании «бесконечных войн». Однако критики с самого начала утверждали, что уход ВС США из северной Сирии может повлечь за собой ряд глобальных изменений, начиная с падения роли Вашингтона на Ближнем Востоке и заканчивая возрождением «Исламского государства»*.

Издание пишет, что на данный момент непредвиденные последствия вывода американских войск таковы: во-первых, курдские силы объединились с Башаром Асадом, попросив у него защиты от турецкой агрессии. Как отмечает The Hill, этот шаг, по сути, положил конец курдской автономии, поскольку он позволил силам Асада беспрепятственно зайти на курдскую территорию.

Во-вторых, вывод американских войск привёл к росту влияния России. Российские силы заняли оставленный американцами стратегически важный город Манбидж: теперь основной задачей Москвы становится недопущение военного столкновения между турецкими и сирийскими войсками. Кроме того, Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, закрепив позицию России в качестве главного арбитра на Ближнем Востоке.

Ещё одним непредвиденным последствием стали побеги из тюрьмы боевиков ИГ: согласно данным курдской стороны, 785 сторонников «Исламского государства» сбежало из тюрьмы в городе Айн-Исса после обстрела со стороны турецкой армии. В ответ турецкие представители утверждают, что курды сами выпускают террористов.

В качестве ещё одного последствия The Hill называет нарастание трений внутри НАТО: США грозят ввести санкции в отношении Анкары, а ещё целый ряд стран альянса приостановил экспорт своего оружия в Турцию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил серьёзную обеспокоенность касательно дестабилизирующего эффекта турецкой военной операции, а также подчеркнул, что альянс не одобряет действий Анкары.

Кроме того, вторжение Турции в Сирию и ухудшение американо-турецких отношений послужили поводом для активизации разговоров о хранящемся в Турции американском ядерном оружии, отмечает издание. Тот факт, что на турецкой авиабазе Инджирлик хранятся 50 американских ядерных боеголовок, уже давно является «общеизвестным секретом». По мнению эксперта Джеффри Льюиса, Вашингтон должен в срочном порядке вывести свой ядерный арсенал из Турции.