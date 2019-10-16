NYT: американское ядерное оружие на турецкой базе стало «заложником Эрдогана»

Власти США в прошлые выходные изучали планы по вывозу из Турции приблизительно 50 единиц тактических ядерных вооружений, которые, по словам одного из американских официальных лиц, оказались «заложниками Эрдогана», пишет The New York Times. При этом, как поясняет издание, сейчас сложилась такая ситуация, что вывоз этого оружия будет означать фактическое завершение альянса между Вашингтоном и Анкарой.
Согласие президента США Дональда Трампа с тем, что Турция направила войска вглубь сирийской территории, всего за одну неделю привело к кровавой бойне в арабской республике, к отказу от успешного пятилетнего американского проекта по сохранению мира на крайне нестабильной границе и к непредвиденной победе четырёх американских противников: России, Ирана, сирийского правительства и «Исламского государства»*, пишет The New York Times.
И эта драма далека от завершения. В воскресенье курды вынужденно перешли на другую сторону, отвернувшись от Вашингтона и подписав соглашение с сирийским президентом Башаром Асадом — человеком, которого Соединённые Штаты называют военным преступником за то, что он травил газом свой собственный народ, говорится в статье.
А в Пентагоне официальные лица упорно пытались выработать правильный ответ на тот случай, если турецкие войска — союзники Вашингтона по НАТО — вновь откроют огонь по находившимся в Сирии американским военным.
В прошедшие выходные Госдеп и Министерство энергетики США тихо изучали планы по вызову около 50 единиц тактических ядерных вооружений, которые Америка уже давно хранит на авиабазе Инджирлик в Турции, приблизительно в 250 милях от сирийской границы, пишет издание со ссылкой на двух американских официальных лиц.
Эти вооружения, как сказал один из высокопоставленных чиновников США, теперь оказались, по сути, «заложниками Эрдогана». Если их вывезти с авиабазы Инджирлик, то это будет означать фактическое окончание турецко-американского альянса. Если же оставить их там, то это сохранит «ядерную уязвимость», которую нужно было устранить много лет тому назад.
«Думаю, это первый случай, когда страна с размещённым на её территории американским ядерным оружием открывает артиллерийский огонь по американским силам», — прокомментировал недавний обстрел турками американских солдат Джеффри Льюис из Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения.
В свою очередь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган всего месяц назад, выступая перед сторонниками, заявил о своих ядерных амбициях. В частности, он сказал, что не может принять правила, которые не позволяют Турции владеть собственным ядерным оружием, пишет The New York Times.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. (прим. ИноТВ)
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