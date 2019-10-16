CBS News: Россия спешно заполняет вакуум, оставленный США в Сирии

На фоне турецкого наступления войска США торопятся покинуть свои базы на севере Сирии, сообщает CBS News. По словам телеканала, Россия пользуется ситуацией и берёт под контроль территории, где ранее дислоцировались американцы, чтобы разделить войска Анкары и Дамаска.

Сегодня вечером вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео готовятся отправиться в Турцию. Они надеются убедить президента Эрдогана прекратить вторжение в Сирию. Но, по сообщениям турецких СМИ, Эрдоган заявил президенту Трампу, что он не собирается объявлять перемирие и что его не беспокоят американские санкции.

На прошлой неделе Турция вторглась в Северную Сирию, чтобы выбить оттуда американских союзников, курдов, после того как Трамп отдал приказ о выводе американских войск. Результатом стала кровавая бойня. И теперь, как сообщает корреспондент CBS News Чарли Д’Агата, один из крупнейших соперников США берёт ситуацию под свой контроль.

В то время как американские силы покидают поле боя, российские войска спешно заполняют образовавшийся вакуум власти. Российские флаги развеваются рядом с флагами сирийского режима над военными машинами возле города Манбидж. В этой горячей точке на границе с Турцией всего несколько дней назад находились американские войска.

Опубликованное российским телеканалом видео, судя по всему, показывает заброшенную военную базу США в этом регионе. Внутри палаток, где жили солдаты, обнаружилась оставленная еда, заполненные холодильники и личные вещи. Всё это наводит на мысль, что они (американцы. — ИноТВ) уходили в спешке.

Российская военная полиция разместилась здесь, чтобы разделить турецкие и сирийские войска. В то же время российские дипломаты выступают посредниками на переговорах между курдскими силами и правительством сирийского президента Башара Асада.

Россия вступила в войну в 2015 году, когда сирийский режим был близок к поражению. Военная техника, истребители, пехота, беспилотники, предоставленные российским президентом Владимиром Путиным, изменили ход событий. С тех пор США и Россия сотрудничали в Сирии, чтобы избежать прямого столкновения.

Как стало известно CBS News, из-за стремительно меняющейся ситуации в регионе американские военные начали вывозить военную технику из Сирии по воздуху. Эвакуация происходит на обширном аэродроме в районе Кобани, а также около Хасаки.

Чарли находится с нами на связи из Дахука. Чарли, сколько времени, по вашей информации, уйдёт на вывод американских войск из Сирии?

ЧАРЛИ Д’АГАТА, иностранный корреспондент CBS News: Говорят, что им понадобится от 15 до 30 дней. Но, Нора, курдские командиры, с которыми мы беседовали, сообщают, что военные США в Кобани просили помочь обеспечить им безопасный проезд.

Вот насколько запутанная там ситуация. Чарли, спасибо.

Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.