Welt: зря приписал себе успех — победитель в турецко-курдском перемирии далеко не Трамп

Президент США Дональд Трамп подаёт перемирие между турецкими войсками и курдскими подразделениями как свой собственный успех, передаёт Welt. Впрочем, всерьёз главу Белого дома воспринимать не стоит, поскольку победитель в сложившейся на севере Сирии ситуации, определённо, один, и имя ему — Эрдоган, уверяет корреспондент немецкого телеканала.

С нами на связи из Вашингтона наш корреспондент Штефан Шварцкопф. Это, безусловно, успех. Вот только для кого? Трамп, например, заявил, что перемирие — это исключительно его заслуга.



ШТЕФАН ЩВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: Совершенно верно. Дональд Трамп заявил об этом во время одного из предвыборных мероприятий в Техасе. Он также подчеркнул, что ему всё это напоминает ссору детей и что рано или поздно их надо было разнять. Собственно, это он, по его же словам, и сделал. Факты, однако, говорят, об обратном: предположительно, около 200 гражданских убито, 300 тысяч человек спасаются бегством. Подавать всё это как успех — просто несерьёзно, и так считаю не только лично я, но и многие демократы и республиканцы в Соединённых Штатах. Таким образом, мирные жители проиграли, курды, определённо, проиграли, поскольку они теперь должны уйти со своих территорий. И в настоящий момент, на мой взгляд, победитель один, и имя ему — Эрдоган.



Который выдвинул условие, что боевые действия вестись не будут. Что произойдёт, если это условие не будет выполнено?



ШТЕФАН ЩВАРЦКОПФ: Время пошло. У курдов есть пять дней, чтобы покинуть регион, а если точнее, то уже четыре с половиной. При этом речь идёт не о десятках или сотнях, а о более десяти тысячах курдских бойцов, которые должны уйти с этих территорий. Встаёт вопрос, кто всё это будет контролировать. Вряд ли это будут Соединённые Штаты, так как в этом регионе нет американских войск. Сами курды, понятное дело, — тоже нет. Нет там и сил ООН. Остаётся Турция, которая в итоге и решит, было ли выполнено её условие и возобновлять ли военную операцию или нет.



Штефан Шварцкопф из Вашингтона. Больше спасибо.



Дата выхода в эфир 18 октября 2019 года.