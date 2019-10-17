Guardian: «не будь дураком!» — Трамп отправил Эрдогану «странное письмо с угрозами»

В СМИ появилось письмо, которое американский президент отправил турецкому коллеге в день начала операции подконтрольных Анкаре сил на северо-востоке Сирии. В этом «эксцентричном послании» Дональд Трамп призывает Реджепа Тайипа Эрдогана проявить сдержанность, чтобы не войти в историю «дьяволом», и грозит разрушить экономику его страны, сообщает The Guardian.

Дональд Трамп призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «не валять дурака», чтобы не остаться в мировой истории «дьяволом». Такое предупреждение содержится в «чрезвычайно странном письме», которое американский президент отправил в тот день, когда Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии, сообщает The Guardian.

По словам издания, не заботясь о дипломатическом этикете, Трамп с самого начала переходит к «угрозам». «Давай заключим хорошую сделку! — предлагает глава Белого дома. — Ты не хочешь нести ответственность за жестокое убийство тысячи людей, и я не хочу разрушить турецкую экономику, а я её разрушу».

«История отнесётся к тебе благосклонно, если ты поступишь правильно и гуманно. Она отнесётся к тебе как к дьяволу, если ничего хорошего не произойдёт. Не строй из себя крутого. Не будь дураком!» — советует Трамп Эрдогану. При этом он сам и допустил турецкое вторжение на севере Сирии, объявив о выводе американских сил из региона, отмечает издание.

Американская публика встретила это «эксцентричное письмо» с недоверием. Многие поначалу усомнились в его подлинности, называя текст «шуткой» и «позором», обращает внимание The Guardian.

«Я действительно подумал, что это розыгрыш, шутка, которая не могла исходить от Овального кабинета», — заявил в интервью CNN конгрессмен-демократ Майк Куигли. По его словам, складывается ощущение, что президент США «просто в гневе наговорил всё, что взбрело ему в голову».

Появление письма в СМИ совпало с голосованием в палате представителей конгресса США. Большинство законодателей — 354 против 60 — осудили решение Трампа вывести войска из Сирии, отмечает издание.

Кроме того, накануне состоялась напряжённая встреча в Белом доме, по окончании которой Трамп якобы назвал спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси «третьесортным политиком», а она позже заявила: «Я постоянно молюсь за президента... я думаю, сейчас нам необходимо молиться за его здоровье… это (решение вывести войска из Сирии. — ИноТВ) было очень серьёзным срывом со стороны президента». По некоторым данным, копии письма к Эрдогану раздавались во время этой конференции.

Сам Трамп дал высокую оценку своему решению выйти из Сирии, назвав его «стратегически гениальным», и объявил, что положение курдов стало «более безопасным». Однако слова президента противоречат официальной оценке Госдепартамента и Пентагона, которые считают, что турецкое наступление — это катастрофа для региональной стабильности и борьбы с «Исламским государством»*.

По мнению бывших чиновников, самым показательным моментом в послании Трампа было его желание поделиться секретным письмом лидера курдских Сирийских демократических сил (СДС) Мазлума Кобани с Эрдоганом. Притом что наступление на позиции СДС — одна из целей турецкой операции.

«Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые он никогда бы не пошёл в прошлом. Я конфиденциально прикладываю копию только что полученного от него письма», — пишет Трамп.



«За подобные слова по корреспонденции Белого дома должно быть стыдно всем американцам, но из-за того, что Трамп «конфиденциально» приложил послание командира СДС, наши союзники ещё меньше станут доверять Америке», — рассуждает бывший сотрудник ЦРУ и пресс-секретарь Национального совета безопасности Нед Прайс. «Сколько писем НАТО было передано Путину?» — риторически спрашивает он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

