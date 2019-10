Обозреватель Hill: пока Запад следит за Сирией, Москва и Пекин фактически бросают вызов США

Объявление о новом этапе российско-китайского оборонительного альянса, которое президент Владимир Путин сделал в начале октября, опровергло прогнозы многих экспертов, считавших альянс Москвы и Пекина маловероятным, пишет Стивен Бланк на страницах The Hill. По словам Путина, Россия помогает Китаю в создании системы раннего предупреждения для противоракетной обороны. Это повышает «потенциал российско-китайской угрозы» интересам и ценностям США и их союзников, говорится в статье.

Пока основное внимание западных СМИ уделялось ситуации в Сирии и попыткам организовать импичмент президенту США, в мире происходили другие не менее значимые события, которые заслуживают «неотложного внимания Америки», подчёркивает в статье для The Hill Стивен Бланк, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике и эксперт по России.

Между тем ещё 3 октября президент России Владимир Путин объявил об очередном этапе российско-китайского оборонительного альянса и подтвердил, что Москва в данный момент помогает Пекину в создании «системы раннего предупреждения» в рамках противоракетной обороны, сообщается в статье. Тем самым Путин «опроверг мнение самодовольных экспертов», считающих альянс России и Китая маловероятным, и повысил «потенциал российско-китайской угрозы» в отношении американских интересов, ценностей и союзников, предупреждает автор.



В своём выступлении в начале октября российский лидер также пояснил, что альянс с Китаем является «многосторонним», говорится в статье. В частности, обе страны регулярно проводят совместные учения в Азии и Европе, поддерживают постоянные контакты и осуществляют обучение и подготовку кадровых военных — например, в российских военных академиях уже прошли обучение более 3600 китайских офицеров, пишет The Hill.



«Кроме того, Россия и Китай продают друг другу и третьим сторонам оружие, явно чтобы напугать Америку и её союзников», — подчёркивает автор. Они также создают «скоординированную систему противоракетной обороны» в Северо-Восточной Азии, которая должна позволить им одновременно защищаться от США и «угрожать Японии», а также не допустить «упреждающего удара» вблизи своих границ, говорится в статье.



При этом Китай и Россия «посягают на интересы США» и на морских просторах — в Южно-Китайском море, Арктике, в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщает The Hill. Пекин помогает развивать российские приоритетные арктические энергетические программы, такие как трубопровод Ямал, а Россия в ответ позволила Китаю отправить атомные подводные лодки в Арктику, подчёркивает автор.



«В мировом масштабе Россия и Китай либо работают вместе, либо координируют отдельные действия, чтобы бросить вызов интересам США от Аргентины до Арктики и подорвать гегемонию доллара в международной торговле», — говорится в статье. В то же время они принимают участие в широком спектре межправительственных встреч, совместно участвуют в глобальных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС, обеспечивают друг другу «взаимные экономические выгоды» (например, Россия поставляет энергию Китаю в обмен на китайскую помощь и инвестиции) и продают оружие друг другу, перечисляет автор.



Китай поддерживает политику России на Ближнем Востоке, обе страны сотрудничают в Центральной Азии и принимают участие в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, пишет The Hill. «В Европе также были отмечены российские информационные операции, направленные на поддержку интересов Китая против США», — сообщается в статье.



Такое развитие событий не является новостью, поскольку эти тенденции формировались в течение нескольких последних лет, поясняет автор: «Этот альянс укреплялся с 2014 года, поскольку глобальное присутствие Соединённых Штатов сократилось под тяжестью войны в Ираке и финансового кризиса 2008 года». Тем не менее лишь немногие эксперты в настоящее время «готовы назвать вещи своими именами и изобразить российско-китайский альянс таким, какой он есть», отмечается в статье.



Путин объясняет нежелание Вашингтона сотрудничать с ним внутриполитической борьбой в США и отказывается критиковать Трампа, который «не стесняется очернять имена своих политических конкурентов», пишет The Hill. В то время как Китай явно хочет, чтобы Трампа переизбрали, потому что он в реальности «оказался слишком слабым и непостоянным» руководителем, несмотря на всю его риторику и «войну санкций», полагает автор.



«Несмотря на многочисленные различия и надвигающийся импичмент, кабинет Дональда Трампа и конгресс США должны осознать разнообразие и величину глобальных проблем, которые сейчас перед ними ставит союз Китая и России. Москва и Пекин фактически бросили вызов Вашингтону, и он должен начать реагировать уже сейчас», — подчёркивается в статье. Неспособность Вашингтона своевременно «принять вызов» не только поставит под угрозу альянсы, ценности и интересы Соединённых Штатов, предупреждает автор: «Это также может поставить под угрозу и будущие поколения американцев, которые унаследуют бедствия, ставшие итогом нашего высокомерия».