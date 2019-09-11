Hill советует Вашингтону стравить Китай с Россией — и даже подсказывает как

Россия остаётся главным противником Запада в ближайшей перспективе, однако Китай превращается в более долговременную угрозу. Как пишет The Hill, поскольку сегодня между Москвой и Пекином нет прочного альянса, США необходимо спровоцировать соперничество между Россией и Китаем, и сделать это можно на российском Дальнем Востоке, в Центральной Азии и Арктике. Таким образом, считает автор статьи, Америка сможет извлечь стратегическую выгоду из разногласий между Китаем и Россией.

Россия и Китай являются странами, угрожающими американским и западным интересам во всём мире, однако между ними нет настоящего и прочного альянса. Как пишет The Hill, если бы американская политика была стратегически проницательной и дальновидной, она поощряла бы соперничество и конфликт между Москвой и Пекином, который выгоден Западу.

Как отмечает издание, Россия остаётся главным противником Запада на ближайшую перспективу, однако Китай превращается в более долговременную угрозу. Китай сегодня является устойчиво развивающимся глобальным конкурентом, с растущей экономикой и долговременной стратегией, цель которой заключается в том, чтобы превзойти Европу и Америку. ВВП Китая в семь с лишним раз превышает российский, а его население в десять раз больше. Также Китай обгоняет Россию и в военном плане, поскольку та в условиях экономического застоя вынуждена урезать бюджетные ассигнования на оборону.

«При самом неблагоприятном сценарии прочный альянс между Россией и Китаем будет способствовать сохранению агрессивных военных намерений Москвы. При благоприятном сценарии Вашингтон будет провоцировать споры между своими главными противниками и ослаблять их антизападное партнёрство, поскольку свои ресурсы в этом случае они станут направлять друг против друга», — пишет автор статьи.

По его мнению, есть три региона, где Вашингтон может осуществлять такую стратегию раскола: российский Дальний Восток, Центральная Азия и Арктика. Китаю надо помочь в расширении влияния на сибирские и дальневосточные провинции России, поскольку попытки вернуть эти регионы будут важны для Китая с символической и стратегической точки зрения.

Увеличение числа китайцев в России позволит Пекину проявлять больше политической активности под предлогом защиты соотечественников, как это делает Москва. Воспользовавшись подрывной тактикой России против неё самой, Пекин сможет претендовать на приграничные российские территории и ресурсы, заявляя, что он сумеет развивать их более эффективно. Усиливающееся китайское проникновение будет создавать трения в отношениях с Москвой, что приведёт к наращиванию военной мощи по обе стороны общей границы.

Центральная Азия, продолжает автор материала, также может стать выгодным для Запада полем битвы между Россией и Китаем. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» призвана подчинить экономическим и политическим замыслам КНР те страны, которые находятся вдоль её маршрута. Среди прочего, она нацелена на уменьшение влияния Москвы и на подрыв её региональных альянсов. Именно поэтому Вашингтону надо активнее поддерживать независимость пяти центральноазиатских государств и содействовать тупиковому соперничеству между Пекином и Москвой.

В Арктике Москва сделала ставку на то, что сможет контролировать Северный морской путь и присвоить эксклюзивные права на заполярные полезные ископаемые, однако климатические изменения, спад в российском судостроении и растущее присутствие в Арктике других государств, в том числе Китая, бросают вызов российским амбициям. Именно поэтому США должны укреплять свои позиции и противодействовать попыткам России контролировать арктические морские маршруты.

Как заключает The Hill, Россия превращается в «младшего брата» Китая, меняясь с ним ролями, которые эти страны играли в прошлом. Угроза введения более жёстких западных санкций против России приведёт к расширению её экономической зависимости от Китая. Это вызовет рост недовольства в Москве и усиление политических разногласий с Пекином, чем Соединённые Штаты вполне могут воспользоваться для своей стратегической выгоды.