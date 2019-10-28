Daily Beast предостерёг об «ахиллесовой пяте» НАТО под прицелом России

В статье для The Daily Beast журналист Дэвид Экс предупредил, что Сувалкский коридор остаётся наиболее уязвимой территорией НАТО. Если напряжённость между Россией и Западом возрастёт, вооружённый конфликт может начаться именно в этом регионе, и у Кремля будет преимущество.

Россия, как любая другая крупная военная держава, регулярно проводит военные учения, передислоцирует вооружённые силы на своей территории и развёртывает их на территории союзных государств. Однако, как пишет журналист Дэвид Экс в своей статье для The Daily Beast, недавние российские военные учения примечательны тем, что прошли неподалёку от так называемого Сувалкского коридора, гипотетического сухопутного коридора, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью.



На фоне роста напряжённости между Западом и Россией, а также попыток последней упрочить своё положение в Крыму этот коридор длиной около 100 км, проходящий по границе Литвы и Польши, привлекает всё больше внимания союзников по НАТО. Именно здесь, по мнению автора статьи, может начаться война, в случае развития новой холодной войны.



И, как отмечает Экс, это является проблемой для Североатлантического альянса. В частности, Сувалкский коридор находится на окраинах организации, в десятках или, как в случае с США, даже в тысячах километров от концентрации основных вооружённых сил стран — членов НАТО. Кроме того, эти территории граничат с Калининградом, где размещена значительная группировка сухопутных войск России.



При этом захват участка отрежет страны Прибалтики — Эстонию, Латвию и Литву — от других членов альянса.



По мнению американских военных аналитиков, «в Сувалкском коридоре сходятся множество слабых сторон стратегии и боеготовности НАТО». «Коридор очень уязвим», — полагает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.



Как в 2014 и 2015 годах подсчитала американская некоммерческая организация RAND, в случае вооружённого конфликта в этом регионе Россия сможет сразу мобилизовать 25 батальонов, то есть около 10 тыс. солдат, в то время как НАТО — лишь 17 батальонов, то есть менее 7 тыс. солдат. Однако об истинном балансе сил свидетельствует тот факт, что бронетехника развёрнута лишь на одной из всех близлежащих военных баз альянса.



«Хотя Россия маловероятно начнёт военную кампанию, лишь для того чтобы захватить Сувалкский коридор, она без сомнения попытается обезопасить эту территорию, в случае конфликта в регионе», — заявила американский политолог Агния Григас.



При этом Григас призывает опасаться не только «наращивания военного присутствия в Калининграде и Белоруссии, но и «мягкой силы» и разведывательных операций России в Сувалкском коридоре». Как полагает эксперт, Россия может воспользоваться непростой историей взаимоотношений Литвы и Польши, постепенно наращивая военное присутствие на территории обеих стран в отсутствии обмена информацией этих союзников по НАТО.



Как отмечает Экс в своей статье для The Daily Beast, благодаря многочисленным исследованиям и военным сценариям в Североатлантическом альянсе всё же признали существование проблемы и начали предпринимать конкретные шаги для её решения.



В частности, Вооружённые силы США начали развёртывание тяжёлого вооружения, которое, в случае конфликта с Россией, первым вступит в борьбу. Кроме того, в сентябре НАТО создала новый командный центр в Германии, тем самым повысив готовность своих сил и увеличив скорость перебрасывания подразделений.