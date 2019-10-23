Французский дипломат: политика санкций лишь испортила отношения с Россией

Европе надо попытаться заново построить отношения с Россией, потому что в данный момент двусторонние отношения с Москвой неудовлетворительны, заявил в беседе с порталом Euractiv французский дипломат Мишель Фуше. Рассуждая о сложившемся кризисе, Фуше задался вопросом: как же так получилось, что в 2019 году у Европы отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны?

Французский дипломат Мишель Фуше не разделяет мнения, что очередная отсрочка переговоров по присоединению Албании и Северной Македонии может изменить отношение этих стран к ЕС в худшую сторону. Два государства региона — Хорватия и Словакия — входят в состав ЕС, а два других — Сербия и Черногория — ведут переговоры по присоединению. Это значит, что 75% населения Западных Балкан уже находятся в ЕС или вскоре в нём окажутся. Очередные четыре страны находятся в ситуации «предвключения». «На Западные Балканы следует смотреть в общем, а не исключительно через призму Албании и Северной Македонии», — объяснил он в беседе с порталом Euractiv.

Россия — это государство, у которого с этим регионом исторические связи, и Москва играет здесь сильную роль, главным образом в энергетическом секторе. Однако в экономическом плане ЕС продолжает лидировать. «У России нет таких экономических аргументов, как у Брюсселя. Кроме того, главная цель Москвы — сделать невозможным расширение НАТО для остальных государств», — добавил он.

С Китаем другая история. Пекин реализует долговременную стратегию, цель которой — значительное увеличение торгового присутствия в Европе, в том числе через Балканы или же в более широком смысле — через Суэцкий канал. Китай делает ставку на экономику: как в материальных вопросах, так и в нематериальных. Huawei открывает центр инноваций в Белграде.

ЕС — это проект, который функционирует в сложном международном окружении. Большинство его партнёров — это недемократические государства. Даже США случалось вести политику, которая не имеет много общего с европейскими ценностями. При этом всём ЕС должен реализовывать свои интересы на международной арене — как политические, так и экономические, отметил дипломат. Речь идёт о сохранении статуса экономической мощи, как, например, развитие новых технологий. При этом нельзя предоставлять Китаю неограниченный доступ к европейской экономике. Кроме того, следует укрепить роль евро в мировом денежном измерении. Примером является Германия, которая пытается укрепить союзную валюту на международной арене.

В свою очередь Россия в лице «Газпрома» и «Роснефти» проводит операции по экспорту газа в рублях и евро, обходя тем самым расчёты в долларах США. Всё это для того, чтобы обойти американские санкции. Уже почти 40% резервов Центрального Банка России рассчитывается в евро. И следует воспользоваться этой тенденцией, считает дипломат. Более того, ЕС надо заключить выгодные торговые соглашения и заняться вопросами безопасности, добавил он.

Идея Европы от Лиссабона до Владивостока больше всего в интересах самой Европы, уверен дипломат. «Однако сейчас одной из главных задач Европы должно стать налаживание отношений с Россией. Как это возможно, что в 2019 году у Европы менее интенсивные и более слабые отношения с Россией, чем во времена холодной войны? В 1966 году генерал де Голль полетел в Москву встретиться с Брежневым. Однако он не полетел туда, чтобы поддерживать коммунистический режим...» — подчеркнул он.

Тем временем посол ЕС в Москве не встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Таким образом нельзя функционировать. Идея президента Эммануэля Макрона заключается в том, чтобы не оставлять союз с Китаем как единственную возможную альтернативу для России. Москва сохраняет отношения со всем миром: с Израилем, с Турцией, с арабскими государствами, с Ираном. Кроме того, она является членом ООН, объяснил он.

«В этом контексте следует осознать, что роль дипломатии заключается в ведении переговоров. Это, однако, не означает автоматического согласия на нарушения закона. Я отлично знаю то, что творится на Украине, в Крыму. Однако политика санкций ничего не изменила в действиях России, а актуальные двусторонние отношения с Москвой неудовлетворительны. Повторюсь, что перед ЕС стоит задача создания заново двусторонних контактов с Москвой», — резюмировал в беседе с порталом Euractiv французский политик Мишель Фуше.