Der Spiegel: Москва и Пекин попытаются воспользоваться непоследовательностью Брюсселя на Балканах

Брюссель отказал Северной Македонии и Албании в переговорах о вступлении в ЕС, сообщает Der Spiegel. Причиной стало вето, наложенное Францией. Как отмечает издание, такое решение может привести к ряду серьёзных последствий, таких как отставка правительства и досрочные выборы в Северной Македонии. Кроме того, непоследовательной политикой Брюсселя и снижением доверия к ЕС на Балканах могут воспользоваться Китай, Россия и Турция.

Интеграция в обмен на реформы — с такой формулировкой ЕС в 2003 году обещал шести странам балканского региона вхождение в свой состав, пишет Der Spiegel. Впрочем, это обещание уже давно подвергалось сомнению, поскольку Брюссель не выказывал желания к расширению.

Теперь же ЕС открыто нарушил своё слово, пишет издание: из-за вето, наложенного Францией, переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии не могут начаться. Это решение вызвало шок и разочарование во всём балканском регионе. Как отмечает Der Spiegel, его последствия могут быть очень серьёзными: некоторые европейские политики уже говорят об «исторической ошибке».

Особенно сильно отказ от переговоров о вступлении сказался на Македонии: премьер-министр страны Зоран Заев назвал решение Брюсселя «большой исторической несправедливостью» и объявил о своей отставке и досрочных выборах. Der Spiegel напоминает, что ранее Македония пошла на непопулярный и неприятный для себя компромисс, сменив название своего государства на Северная Македония, чтобы получить возможность вступить в ЕС.

При этом Северная Македония является единственной балканской страной, проводившей фундаментальные демократические реформы, отмечает издание: в случае с Албанией решение ЕС выглядит более логичным. Реформы в стране тормозятся, а находящийся у власти с 2013 года премьер Эди Рама подозревается в получении помощи со стороны организованной преступности.

По мнению Der Spiegel, ЕС мог бы перенести переговоры о вступлении для Албании и начать их для Северной Македонии, однако Франция была против такого решения. Таким образом, доверие к ЕС на Балканах снизилось, что может привести к ряду последствий. Во-первых, стало невозможным посредничество ЕС в диалоге между Сербией и Косово. Скорее всего, дипломатическая конфронтация между двумя странами станет ещё сильнее. Кроме того, становится реальным сценарий «Большой Албании», в рамках которого Албания объединится с Косово. Ещё одним последствием может быть подогревание сепаратистских настроений в Боснии со стороны Сербии и Хорватии, считает издание.

Впрочем, решение Брюсселя не означает, что Китай, Россия или Турция поспешат занять на Балканах место, освобождаемое ЕС, пишет Der Spiegel. Однако они, безусловно, попытаются использовать непоследовательность Брюсселя, в результате чего Балканы превратятся в геополитическую «переходную зону».