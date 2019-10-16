N-TV: Франция рушит надежды балканских стран на вступление в ЕС

Франция разрушает надежды двух балканских стран на вступление в ЕС, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Албания и Северная Македония выполнили условия, необходимые для начала переговоров с Евросоюзом, однако Париж не согласен с этим и требует реформировать процесс принятия новых государств в ЕС. Германия и другие страны разочарованы такой позицией: невыполнение обещаний подрывает доверие к ЕС, а отвергнутые кандидаты могут найти себе других союзников.

Вообще-то ЕС обещал Северной Македонии и Албании начать переговоры по поводу их вступления в Евросоюз — однако Франция теперь воспротивилась такому развитию событий, сообщает N-TV.

Как отмечает немецкий телеканал, Париж разбивает надежды двух балканских стран на вступление в ЕС, из-за чего отвергнутые государства могут начать искать других союзников. Германия, как и многие страны ЕС, отреагировали на решение Парижа с непониманием.

Северной Македонии и Албании придётся ещё подождать: Франция, Нидерланды и Дания на встрече министров заблокировали решение ЕС о начале переговоров по поводу их вступления в Евросоюз, аргументировав это сомнениями в наличии прогресса при проведении реформ. Вдобавок правительство в Париже потребовало кардинально изменить процесс вступления в ЕС в качестве предпосылки для согласия на принятие новых кандидатов. Напротив, Нидерланды и Дания вовсе не захотели одобрять даже начало переговоров с Северной Македонией.

«К сожалению, сегодня оказалось невозможно добиться единогласного решения», — прокомментировал ситуацию после многочасовой встречи министров в Люксембурге представитель нынешнего председателя Совета ЕС — Финляндии — Тутти Туппурайнен. Теперь председатель Европейского совета Дональд Туск хочет вынести эту тему на повестку саммита ЕС, который начнётся в четверг.

У Германии и многих других европейских стран подобные действия Франции, Нидерландов и Дании вызвали недоумение, сообщается в материале. Они обращают внимание на то, что, согласно экспертизе Еврокомиссии, Албания и Северная Македония выполнили выдвинутые ЕС условия. При таком раскладе обе страны должны были получить одобрение на начало переговоров об их вступлении в ЕС.

По словам государственного министра Германии по делам Европы Михаэля Рота, немецкое правительство «крайне разочаровано» невозможностью выполнить то, что было многократно обещано. Государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален на это возразила: «Мы думаем, что мы должны коренным образом реформировать переговорный процесс». По её словам, причина этого в том, что из таких стран, как Румыния или Болгария, даже после начала переговоров о вступлении в ЕС продолжали прибывать «потоки беженцев».

Между тем, проблема безопасности Балкан несёт с собой проблему безопасности для всего Евросоюза, подчёркивает N-TV. Такие страны, как Германия, опасаются, что Албания и Северная Македония в своём разочаровании ЕС могут повернуться к России, Китаю или Турции, а реформы, способствующие укреплению демократии и правового государства, окажутся под угрозой. Если Евросоюзу не удастся повысить своё присутствие на западе Балкан, там может образоваться политический вакуум, который заполнят другие, предостерегает Михаэль Рот.

Подобная ситуация рассматривается как проблематичная, в первую очередь потому, что балканские страны расположены посреди ЕС и граничат с такими членами Евросоюза, как Греция, Болгария, Румыния, Венгрия и Хорватия, поясняет немецкий телеканал. Если в Северной Македонии или Албании возникнут проблемы с безопасностью, это может автоматически стать проблемой безопасности для всего Евросоюза.

Ответственный комиссар ЕС Йоханнес Хан постоянно предостерегает, что непризнание «объективно достигнутого прогресса» может подействовать обескураживающе и на других кандидатов. В таком случае Сербия может лишиться мотивации на урегулирование конфликта с Косово. Как напоминает немецкий телеканал, Сербия ведёт переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года, и примирение с Косово выдвигается в качестве центрального условия для того, чтобы эти переговоры завершились успешно.

Особенно горьким отсутствие решения должно стать для Северной Македонии, отмечает N-TV. Ради перспективы переговоров о вступлении в ЕС страна с примерно 2,1 млн жителей недавно сменила своё название с Македонии на Северную Македонию. Этого требовало греческое правительство, опасавшееся притязаний на его территории: провинция на севере Греции также носит название Македонии.

После переговоров в Люксембурге еврокомиссар Хан выразил надежду на то, что Франция, Нидерланды и Дания всё-таки уступят на саммите ЕС в четверг. По его словам, речь идёт о том, чтобы восстановить доверие к надёжности ЕС, — потому что и Северная Македония, и Албания выполнили «свои домашние задания», заключает немецкий телеканал.