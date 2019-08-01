Die Welt: Россия повышает градус напряжённости у юго-восточных ворот ЕС

Российские поставки вооружения в Сербию повышают возможность возникновения конфликта на Балканах, пишет Die Welt. Свои оборонные расходы увеличивают и другие страны в регионе, что только повышает градус напряжённости, отмечает автор статьи. При этом НАТО в основном наращивает своё присутствие в Албании, частично признанной республике Косово и Хорватии, а Москва — в Сербии, Боснии и Республике Сербская.

26 июля правительство Румынии сообщило, что предотвратило переброску вооружения из России в Сербию, пишет Die Welt. Речь шла о 30 модернизированных танках Т-72 и 30 броневиках. «Это был подарок русского народа сербскому», — поясняет автор статьи. Бухарест помешал поставке, выполняя антироссийские санкции ЕС. После этого Москва отвезла танки Белграду на самолётах через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан старается поддерживать хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным, поясняет издание.

Эта новость подтверждает информацию о том, что Сербия проводит модернизацию своих вооружённых сил и при этом создаёт собственную, эффективную оборонную промышленность. «Это опасно — ведь Сербия получает поддержку от России, которая показала на Украине, что готова расширять сферу своего влияния с помощью оружия»,* — предостерегает автор. По его словам, вмешательство Москвы «повышает возможность возникновения конфликта у ворот ЕС».

Но это всего лишь часть процесса, охватившего всю Средне-Восточную Европу, продолжает издание. Все государства в регионе наращивают свои оборонные расходы. Страны — члены НАТО закупают вооружение в США и ЕС. В этом отношении Польша выбилась в лидеры. Варшава увеличила свой военный бюджет на $10 млрд в 2017 году и $12 млрд — в 2018-м. Польша входит в число тех стран, которые уже тратят на армию 2% от ВВП в соответствии с требованиями главы Белого дома Дональда Трампа. При этом к 2030 году Варшава хочет увеличить этот показатель до 2,5%, для того чтобы закупить «суперсовременные и супердорогие» американские истребители-невидимки F-35.

Венгрия также подумывает о покупке таких самолётов и для этого в следующем году собирается увеличить свой оборонный бюджет на 20%. За один только 2017 год Румыния удвоила свои траты на армию с $2 млрд до $4 млрд. А Хорватия хочет как можно скорее купить американские F-16, чтобы заменить ими устаревшие МиГ-21. Всё это означает, что присутствие НАТО в регионе усиливается, поэтому неудивительно, что Россия принимает ответные меры, объясняет Die Welt. В то время как альянс главным образом делает ставку на Албанию, частично признанную республику Косово и Хорватию, Москва концентрирует свои усилия на Сербии, Боснии и Республике Сербская.

Так как в экономическом плане сербы слабее, чем находящиеся на Балканах страны — члены ЕС, они не покупают вооружение у Москвы, а получают его в качестве подарка: наряду с упомянутыми выше танками Белград получил шесть истребителей МиГ-29, а от Белоруссии — ещё восемь. Также ожидаются поставки зенитных ракетных комплексов «Бук-1» и «Бук-2». Впрочем, Сербии придётся потратить деньги на модернизацию военной техники, и, если она пройдёт успешно, у страны будут самые мощные ВВС в регионе.

Новая гонка вооружения плотно связана и с политическим противостоянием, продолжает издание. Албания и Косово приняли решение о создании таможенного союза. Они будут сообща развивать свои экономики. В Сербии же это расценивают как попытку создать «Великую Албанию».

Также обсуждается возможность решить косовский конфликт путём обмена территориями, как это предлагали президент Сербии Александр Вучич и косовский лидер Хашим Тачи, — обмена сербской, но в основном населённой албанцами Прешевской долины на Косовскую Митровицу, где в основном проживают сербы. Однако эта сделка может привести к расколу Боснии на хорватскую и сербскую части или даже к расколу Македонии, где проживает большое количество албанцев. Из-за того что такие предложения несут в себе большой конфликтный потенциал, ЕС пытается снизить градус напряжённости, заключает Die Welt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).