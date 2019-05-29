Le Monde о кризисе в Косове: полицейская операция или путь к признанию республики

Полицейские силы Косова провели операцию в сербских областях, где не признают власть Приштины, и это вылилось в новый кризис между Сербией и непризнанной Республикой Косово. Как пишет Le Monde, Москва называет этот шаг провокацией, а на Западе, наоборот, уверяют, что то была лишь рядовая операция против коррупции и контрабанды.

Обстановка между Сербией и непризнанной Республикой Косово накалилась, пишет Le Monde. Началось всё с полицейской операции Приштины, которая была нацелена против коррупции, контрабанды и организованной преступности. Однако жители сербских анклавов Косова не признают над собой власти Приштины, и потому их реакция была очень резкой.



Чтобы противостоять вмешательству полиции, они стали возводить баррикады. Также были слышны выстрелы, а полиция сообщала, что ей было оказано «вооружённое сопротивление». Были ранены пять полицейских. Приштина утверждает, что в операции не было национального подтекста, что среди задержанных как сербы, так и албанцы и боснийцы.



Пострадали также два сотрудника миссии ООН в Косове, которые попали в больницу. Также полиция сообщала о задержании сотрудника ООН из России, который якобы сделал баррикаду из своей дипломатической машины. Впрочем, после обеда его отпустили. Москва осудила этот «скандальный акт».



Президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние боевой готовности. Впрочем, как отмечает автор статьи, такая мера иногда принимается, когда нарастает напряжённость в отношениях Белграда и Приштины. На этот раз Сербия решилась на демонстрацию силы и стянула свои войска с военными и бронемашинами к границе. Как отмечает автор статьи, это произошло как раз в тяжёлый момент, когда переговоры между двумя соседями заглохли.



Вучич отметил, что каждый день ожидал атаку против сербов Косова. Он снова сказал, что переговоры не возобновятся, пока Косово не снимет таможенные барьеры против сербских товаров. А в Косове ответили, что снимут барьеры, только когда Белград признает независимость своей бывшей провинции. Как напоминает автор статьи, Косово признали порядка 110 стран мира, но не Россия и Китай, и последнее обстоятельство закрывает ему дверь в ООН.



В свою очередь, лидер сербской оппозиции Мирослав Алексич назвал произошедшее «ужасной манипуляцией». По его мнению, Вучич наращивает напряжённость, чтобы поставить народ перед выбором: либо признать Косово, либо люди и дальше будут умирать.



Силы НАТО, которые занимаются обеспечением безопасности в регионе, уверяют, что со стороны Косова речь шла исключительно о полицейской операции, связанной с расследованием коррупции. Москва же видит в этом «провокационное поведение косоваров» и «прямое следствие многолетнего потакания им со стороны ЕС и США», — пишет Le Monde.