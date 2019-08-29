Blic: Балканы стали ареной для сведения счётов в новой холодной войне

Балканы превратились в арену так называемой новой холодной войны, поскольку этот регион остался последним на европейском континенте, который всё ещё до конца не определился и не был интегрирован, пишет издание Blic. Однако сегодня из-за нового многополярного мироустройства в данной игре участвуют не только Россия и США, но и новые «лица», такие как ЕС, Китай и даже арабские страны.

Ситуацию на Балканах, в том числе в Сербии как крупнейшей стране региона, многие сравнивают с прежней холодной войной. Как пишет издание Blic, на это есть множество причин, но по сути речь идёт о последнем регионе на европейском континенте, который всё ещё до конца не определился и не был интегрирован. Но из-за нового многополярного мирового устройства в данной игре также участвуют не только Россия и США, но и новые «лица»: Европейский союз, Китай и даже арабские страны.

«Балканы превратились в арену так называемой новой холодной войны, которая началась с кризиса на Украине в 2014 году. Тогда произошли две важные вещи. Россия запаниковала из-за «вторжения» США в Восточную Европу и начала активно блокировать интеграцию неприсоединившихся стран, таких как Украина, Белоруссия, Молдавия, а на Балканах — Сербия, Босния, Черногория и Македония. США, в свою очередь, ответили на это попытками нейтрализовать российское влияние на Балканах и стимулировать интеграцию стран региона в НАТО», — считает британский дипломат и сотрудник Центра геополитики и стратегии Кембриджского университета Тимоти Лес.

Говоря о соперничестве держав, он отметил, что США победили в борьбе за Черногорию. К американским победам эксперт причисляет и Македонию, «где Америка устроила государственный переворот против Груевского», а затем надавила на Афины и Скопье, чтобы они подписали договор, который дал возможность интегрировать Северную Македонию в НАТО.

«Теперь США хотят победить и в Сербии, где власть отказывается «ослаблять» связи с Россией, от которой зависит поддержка в косовском вопросе. С прошлого года Америка пытается нейтрализовать российское влияние в Сербии, участвуя в переговорах о статусе Косова, а Россия стремится сохранить свою позицию иными способами, в том числе вооружая Сербию на случай, если ей придётся противостоять одному из своих соседей», — заявил эксперт.

О том, что сегодня о холодной войне, известной по истории ХХ века, речи не идёт, говорит и Дмитрий Милич, политический аналитик и директор неправительственной организации «Новый третий путь». По его словам, холодную войну в прошлом вели две сверхдержавы — США и СССР, а также их меньшие союзники. Мир был разделён на две части и был биполярным, а третьи страны становились местом столкновения между этими двумя силами.

«Современный мир многополярен. То есть существует множество значимых сил со своими интересами (США, Китай, Россия, Индия, ЕС, Иран и другие). В подобном мире Сербии балансировать труднее, так как сила и влияние рассредоточены по всему миру, а не сконцентрированы вокруг Европейского союза или НАТО», — говорит эксперт.

По его мнению, верх в Сербии возьмёт влияние США и Европейского союза, хотя Россия и Китай продолжат конкурировать с ними.

«США остаются сильнейшей сверхдержавой, особенно в военной сфере. Сербия окружена (за исключением границы с Боснией и Герцеговиной) членами НАТО, поэтому пространство для манёвра у неё небольшое», — утверждает Дмитрий Милич.

Что касается экономики, ЕС, по словам Милича, останется ключевым партнёром Сербии.

«Сербская экономика экспортирует около 70 процентов продукции на рынки Европейского союза и всего около 7 процентов в Россию, а также 0,5 процента в Китай. Аналогичная ситуация сложилась и в области иностранных инвестиций в Сербию, большая часть которых происходит из стран ЕС», — говорит эксперт.

Тем не менее, как он отмечает, нельзя пренебрегать ролью Китая, который «воспользуется шансом усилить своё влияние в Сербии благодаря собственному капиталу, тогда как Россия может добиться того же, применяя «мягкую силу» или действуя в политической сфере».

«И всё же в нынешних обстоятельствах, учитывая реальное положение дел в регионе, ЕС и США остаются самыми влиятельными силами в Сербии, и вряд ли это изменится», — заключает Милич.