Les Echos: Макрон едет в Белград — противостоять влиянию на сербов России и Китая

У Франции и Сербии давние и хорошие отношения, но последние годы между ними есть проблемы, так что в регионе укрепляются Россия и Китай. Поэтому главная цель Эммануэля Макрона, который отправился в Белград, — наладить диалог между странами и вернуть Сербию и Косово за стол переговоров.

«Дипломатический разрыв, игнорирование и множество несостоявшихся встреч» — из такого сложного прошлого президенту Франции Эммануэлю Макрону придётся исходить во время его официального визита в Белград, пишет Les Echos. Это будет первый визит французского лидера в Сербию за последние 18 лет.

Отношения между Францией и Сербией крепкие и давние, но последнее время они подвергаются многочисленным испытаниям. В 1999 году произошло вмешательство НАТО в Сербию, напоминает автор статьи. А в 2008 году Париж признал независимость Косова, что Сербии не понравилось.

К тому же недавно Париж допустил ряд оплошностей, которые разозлили сербов. Так, во время памятных мероприятий 11 ноября 2018 года президент Сербии получил место во втором ряду, тогда как лидер Косова и президент Турции Эрдоган сидели рядом с Путиным, Трампом и Меркель.

Затем у них должна была пройти встреча в начале декабря, но Макрон отменил её из-за кризиса с «жёлтыми жилетами». Не состоялся и саммит с Косово и Сербией в Париже, который был назначен на начало июля. Во Франции признают, что в отношениях есть проблемы, но отмечают, что хотели бы возобновить диалог.

Сейчас же немалая часть визита будет посвящена памяти. Так, президенты будут присутствовать на открытии отреставрированного памятника Благодарности Франции, который символизирует их дружбу.

При этом цель визита Макрона в Сербию — «преодолеть» плохие воспоминания и возобновить диалог и сотрудничество. Вместе с Макроном в Сербию едут руководители французских предприятий — Alstom, Egis, Suez, Vinci, — которые собираются подписать ряд контрактов. Франция хотела бы поучаствовать в строительстве метро Белграда, но на это нацелен и Китай. Как отмечают французские власти, последние 15 лет Париж от Сербии отдалился, и за это время больше влияния там приобрели Китай и в особенности Россия.

И всё же, хотя опросы общественного мнения показывают, что у населения укрепляются связи с Россией, Сербия по-прежнему видит своё будущее в Европейском союзе. Но это стремление натыкается на три препятствия. Многие члены Евросоюза высказываются против принятия новых стран в и без того ослабленную организацию. Кроме того, Еврокомиссия в последний раз отметила, что у Сербии есть слабости, которые необходимо устранить в области плюрализма СМИ, борьбы с коррупцией, отмыванием денег, организованной преступностью, в области работы правосудия. И Франция готова предложить свою помощь в этом деле.

Наконец, Париж настаивает, что первым делом Сербии нужно нормализовать отношения с Косово, ведь там ситуация не успокаивается. Так что одна из ключевых целей Макрона в этом визите — заставить стороны сесть за стол переговоров, пишет Les Echos.