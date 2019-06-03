Печат: НАТО промоет мозги сербам под видом «повышения уровня критического мышления»

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Sunday Times: Трамп посоветовал Британии не платить ЕС по «счёту за развод» Sunday Times
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Блины с икрой и рыбий жир: CNN рассказал, как завтракают в разных странах мира CNN
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Fox News: настоящая угроза американским выборам — Мексика, а не Россия Fox News
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New York Times: торговая «контратака» Китая встревожила Кремниевую долину New York Times
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Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября, добавив, что больше никаких переносов этой даты быть не должно.
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Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
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Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Катар примет клубные чемпионаты мира по футболу в 2019 и 2020 годах
Чемпионаты мира по футболу среди клубов состоятся в Катаре в 2019 и 2020 годах.
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Оставившая в Котельниках детей женщина арестована
Суд арестовал женщину, оставившую детей в хостеле в Котельниках, при этом во время допроса свою вину она не признала, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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Мирзов доволен своим дебютом за сборную России по футболу
Полузащитник сборной России по футболу Резиуан Мирзов прокомментировал свой гол в контрольном матче с «Чертановом».
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Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Кировской области
Спасатели предупредили о непогоде во вторник, 4 июня, в Кировской области. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Шац заявил, что на фанатском вираже «Зенита» собираются отъявленные негодяи
Известный шоумен и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Шац рассказал, что любит посещать фанатскую трибуну на матчах команды.
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МВД назвало число заявлений о приёме в гражданство России от жителей Донбасса
В пресс-центре МВД России сообщили, что приняли несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show пройдёт с 10 по 21 июля
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show будет проходить в российской столице с 10 по 21 июля, сообщает «Дни.ру».
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В Подмосковье изъяли более 10 тысяч банок с поддельной красной икрой
В Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой, сообщает телеканал «360». Нелегальный цех находился в Раменском.
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Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
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В Крыму заявили о готовности пляжей к курортному сезону
В Крыму завершили обследование дна и обучение матросов-спасателей на 100% пляжей, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства курортов и туризма.
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В ХМАО отключили все аналоговые телепередатчики
В Ханты-Мансийском автономном округе отключили все аналоговые телепередатчики, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент общественных и внешних связей.
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Из гаража в Симферополе изъяли 1,5 тысячи патронов и две противопехотные мины
Из гаража в Симферополе изъяли большое количество боеприпасов. В частности, найдено 1,5 тыс. патронов, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
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СМИ: «Динамо» может пополнить состав футболистом сборной России
Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в приобретении защитника сборной России и турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера.
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Три московских музея стали лауреатами фестиваля «Интермузей-2019»
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурсной программы фестиваля «Интермузей».
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Фестиваль китайского кино пройдёт в Петербурге в июне
Фестиваль китайского кинематографа пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».
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В Кронштадте пройдёт выставка картин Айвазовского из частных коллекций
В Кронштадте пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из частных коллекций, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на представителя рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера Марику Коротаеву.
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Школьники получили возможность посещать госмузеи в Татарстане бесплатно
У школьников появилась возможность посещать государственные музеи в Татарстане бесплатно, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
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Картину Петрова-Водкина продали на аукционе почти за $12 млн
Картину художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на торгах аукционного дома Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн).
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Черчесов объяснил, почему Комличенко не сыграл в матче сборной России с клубом «Чертаново»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не выпускать на поле в контрольном матче с клубом «Чертаново» форварда Николая Комличенко.
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При крушении вертолёта в США погибли три человека
В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
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СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом более чем 2,5 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
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Черчесов остался недоволен выходом на замену Ахметова в матче с клубом «Чертаново»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выход на замену Ильзата Ахметова в контрольной игре с клубом «Чертаново» после травмы Юрия Газинского.
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Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
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Зайцева: позвала бы Губерниева в соведущие, если бы вела программу о биатлоне
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призналась, что была бы не против вести телевизионную передачу о биатлоне.
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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС).
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Герасимов провёл телефонный разговор с главнокомандующим ОВС НАТО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО Тодом Уолтерсом отношения Москвы и альянса и прозрачность военной деятельности.
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Зобнин считает, что сборная Сан-Марино будет играть в похожей на «Чертаново» манере
Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин поделился впечатлениями от контрольного матча с клубом «Чертаново».
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Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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В Ижевске проверяют сообщения о жестоком обращении с пациентом в больнице
В Ижевске проверяют сообщения о жестоком обращении с пожилым пациентом в одной из больниц, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.
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В Севастополе вынесли приговор экс-сотрудникам прокуратуры по делу о покушении на мошенничество
В Севастополе вынесли приговор двум бывшим сотрудникам прокуратуры по делу о покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда.
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Черчесов надеется, что травма Газинского является несерьёзной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не может пока ничего сказать о составе на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром из-за повреждения полузащитника национальной команды Юрия Газинского в контрольном матче с клубом «Чертаново».
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Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Свердловской области
Спасатели предупредили о сильном ливне с градом в Свердловской области, сообщает URA.RU.
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Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Лондоне
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья возложили памятный венок к Могиле Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
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Черчесов объяснил, почему сборной России был важен матч с «Чертаново»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему для национальной команды было важно провести контрольный матч с «Чертаново».
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Россия в мае сократила добычу нефти на 317 тысяч баррелей в сутки
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тыс. баррелей в сутки.
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В Москве рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок, передаёт НСН.
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Футболист «Чертаново» о матче со сборной России: мы играли с пятой командой мира
Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели прокомментировал разгромное поражение своей команды от сборной России по футболу в контрольном матче (0:6).
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В Петербурге обнаружили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
В Санкт-Петербурге обнаружили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
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Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу
Москва видит много противоречивых сигналов по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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В Хабаровске проверяют сообщения об отказе сиротам в предоставлении жилья
В Хабаровске проверяют сообщения об отказе 11 сиротам в предоставлении жилья, передаёт TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме успехов на посту представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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Суд арестовал экс-главу Ивановской области
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.
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Володин поблагодарил сербов за бережное отношение к могилам советских воинов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил сербов за бережное отношение к могилам советских воинов, сообщает ФАН.
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В Госдуме прокомментировали призыв сенаторов США избавить Венгрию от «российского влияния»
Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что группа конгрессменов США подготовила резолюцию, в которой призвала Вашингтон противодействовать «российскому влиянию» на Будапешт.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в регионах в июне.
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В Башкирии предупредили об усилении ветра до 22 м/с
В Башкирии предупредили об ухудшении погоды с 20:00 3 июня до 20:00 4 июня, передаёт Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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Эксперт оценил влияние санкций США на мировую экономику
Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с радио Sputnik оценил влияние санкций США на мировую экономику.