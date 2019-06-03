Печат: НАТО промоет мозги сербам под видом «повышения уровня критического мышления»

НАТО через разные фонды и другими способами пытается начать пропагандистскую кампанию в Сербии и Республике Сербской. Как пишет издание «Печат», под видом «повышения уровня критического мышления» Североатлантический альянс будет заниматься промыванием мозгов населения и убеждать их, что Россия представляет военную угрозу для Европы.

В ближайшее время Агентство США по международному развитию вложит $8 млн в образовательную систему Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, чтобы «повысить уровень критического мышления». Как пишет издание «Печат», это можно рассматривать как попытку создать ещё один механизм для свержения Милорада Додика и ослабления Республики Сербской, однако ситуация намного сложнее, чем кажется.

Как продолжает издание, евроатлантические центры власти видят проблему как таковую не в высшем политическом руководстве Республики Сербской, а в той политике, которую оно проводит в отношении НАТО и Москвы. Поэтому они, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы рано или поздно люди поверили в их заявления о том, что Россия представляет военную угрозу для Европы.

«Во многих «просвещённых» и «критически мыслящих» странах, живущих по стандартам НАТО, граждане «проглатывают» всё это, несмотря на очевидный факт, что альянс окружает Российскую Федерацию базами и военной инфраструктурой, развязывая новую ядерную гонку, а не наоборот», — отмечает автор статьи.

По его мнению, для НАТО критическое мышление — это не рациональный и логичный ход мыслей, а совсем иное. Они только прикрываются им для «промывания мозгов и сокрушительной пропаганды».

«Они говорят о свободе и оккупируют государства, поддерживают демократию и совершают агрессию, предлагают экономическое процветание и навязывают эксплуатацию. Мы должны все это осознавать сегодня, когда НАТО через разные фонды и другими способами пытается начать пропагандистскую кампанию в Сербии и Республике Сербской. При этом западные силы действуют напрямую и опосредованно, например, вкладывая большие средства в образовательную систему Республики Сербской для мнимого развития «критического мышления». Давайте же остерегаться даров НАТО, пусть даже на первый взгляд они выглядят заманчиво», — заключает сербское издание.