Guardian: автоматы у боснийских сербов напомнили ЕС о растущем влиянии России
Приобретение Республикой Сербской 2,5 тыс. автоматов у Сербии для нужд полиции вызывает беспокойство у властей Боснии и представителей ЕС, сообщает The Guardian.
По мнению автора статьи, редактора международного отдела The Guardian и специалиста по балканскому конфликту Джулиана Борджера, закупка оружия для сербского автономного образования на территории Боснии происходит в момент, когда «долгосрочная стабильность Боснии находится под вопросом».
Как напоминает журналист, 22 года назад Дейтонское соглашение положило конец боснийскому конфликту. Согласно этому документу, страна была разделена на две «полуавтономные» части: Республику Сербскую и мусульмано-хорватскую федерацию. «Соглашение остановило убийства, однако создало систему, поощрявщую этнически обусловленную политику», — уверен автор.
Среди сербских общественных активистов, представителей центрального правительства Боснии, а также западных дипломатов растёт опасение, что лидер Республики Сербской Милорад Додик будет использовать новые вооружения для «укрепления своих позиций и запугивания оппонентов» накануне выборов, а в долгосрочной перспективе — для продвижения своих идей о независимости, рискуя спровоцировать новую войну в регионе.
Сам Додик объяснил закупку новых вооружений необходимостью экипировки полиции для борьбы с терроризмом. Поводом, по мнению автора статьи, послужил инцидент с нападением на сербский полицейский участок боснийского мусульманина в 2015 году.
«С тех пор этот инцидент используется как обоснование усиления полиции», — уверен журналист.
При этом лидер Республики Сербской поддерживает тесные связи с Россией, которая видит в нём «защиту от вступления Боснии в НАТО», отмечается в статье.
Закупка вооружений совпадает по времени с появлением на улицах Баня-Луки прошедших подготовку в России представителей «околовоенной группировки» «Сербская честь», замечает обозреватель The Guardian.
«Это организация разьярённых громил, которых правительство использует для запугивания собственного народа», — приводит издание мнение сербского журналиста из Боснии Александра Трифуновича.
Россия также принимает участие в создании контртеррористического учебного центра в Республике Сербской, открытие которого намечено на апрель 2018 года. По словам анонимного представителя сербской оппозиции, это учреждение в конечном итоге станет частью российского «гуманитарного центра». Как утверждается, для этой цели в Баня-Луку уже прибыли российские советники.