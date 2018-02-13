Guardian: автоматы у боснийских сербов напомнили ЕС о растущем влиянии России

Приобретение 2,5 тыс. автоматов для полиции Республики Сербской в Боснии вызывает опасения у представителей ЕС и федеральных властей страны, сообщает редактор международного отдела The Guardian Джулиан Борджер. По его словам, вооружение полиции может быть свидетельством как растущих амбиций главы сербской автономии, так и усиления российского влияния на боснийской территории.

Приобретение Республикой Сербской 2,5 тыс. автоматов у Сербии для нужд полиции вызывает беспокойство у властей Боснии и представителей ЕС, сообщает The Guardian.

По мнению автора статьи, редактора международного отдела The Guardian и специалиста по балканскому конфликту Джулиана Борджера, закупка оружия для сербского автономного образования на территории Боснии происходит в момент, когда «долгосрочная стабильность Боснии находится под вопросом».

Как напоминает журналист, 22 года назад Дейтонское соглашение положило конец боснийскому конфликту. Согласно этому документу, страна была разделена на две «полуавтономные» части: Республику Сербскую и мусульмано-хорватскую федерацию. «Соглашение остановило убийства, однако создало систему, поощрявщую этнически обусловленную политику», — уверен автор.

Среди сербских общественных активистов, представителей центрального правительства Боснии, а также западных дипломатов растёт опасение, что лидер Республики Сербской Милорад Додик будет использовать новые вооружения для «укрепления своих позиций и запугивания оппонентов» накануне выборов, а в долгосрочной перспективе — для продвижения своих идей о независимости, рискуя спровоцировать новую войну в регионе.

Сам Додик объяснил закупку новых вооружений необходимостью экипировки полиции для борьбы с терроризмом. Поводом, по мнению автора статьи, послужил инцидент с нападением на сербский полицейский участок боснийского мусульманина в 2015 году.

«С тех пор этот инцидент используется как обоснование усиления полиции», — уверен журналист.

При этом лидер Республики Сербской поддерживает тесные связи с Россией, которая видит в нём «защиту от вступления Боснии в НАТО», отмечается в статье.

Закупка вооружений совпадает по времени с появлением на улицах Баня-Луки прошедших подготовку в России представителей «околовоенной группировки» «Сербская честь», замечает обозреватель The Guardian.

«Это организация разьярённых громил, которых правительство использует для запугивания собственного народа», — приводит издание мнение сербского журналиста из Боснии Александра Трифуновича.

Россия также принимает участие в создании контртеррористического учебного центра в Республике Сербской, открытие которого намечено на апрель 2018 года. По словам анонимного представителя сербской оппозиции, это учреждение в конечном итоге станет частью российского «гуманитарного центра». Как утверждается, для этой цели в Баня-Луку уже прибыли российские советники.

Как отмечает автор статьи, похожий «гуманитарный центр» России в Сербии подозревается американскими властями в обеспечении прикрытия для операций российской разведки.

По словам западных дипломатов в Боснии, пока «нет веских доказательств» того, что Россия планирует создание такого «операционного центра» в Боснии, однако за её действиями «пристально наблюдают».

По мнению эксперта по Боснии Курта Бассуэнера, вина за «создание вакуума, который готова заполнить Россия», лежит на ЕС, который сократил контингент международных сил по стабилизации в Боснии до 600 человек и отказался от идеи объединения полиции в стране. «Это вопиющий политический провал, за который нам ещё предстоит расплачиваться», — считает Бассуэнер.