Euronews Оригинал

Euronews: Белград предупредил о гуманитарной катастрофе из-за пошлин Приштины
Сербские предприниматели закрыли магазины, аптеки и пекарни на севере Косова, протестуя против введения Приштиной стопроцентных пошлин на товары из Сербии. В знак солидарности прекратили работу также авторемонтные мастерские, салоны красоты и рестораны. Белград предупреждает о гуманитарной катастрофе из-за дефицита продуктов, но Приштина отказывается отменять пошлины, передаёт Euronews.

Пустые улицы, на которых некогда сновали покупатели, таблички с надписью «закрыто» на зарешёченных окнах магазинов... На севере Косова сербские предприниматели закрыли свои торговые точки в знак протеста против введения Приштиной пошлин в размере 100 процентов на товары из Сербии. 

В регионе не работают супермаркеты, аптеки и пекарни. Закрыты двери авторемонтных мастерских, салонов красоты и ресторанов. Акцию устроили в знак солидарности с владельцами продовольственных магазинов, которым пришлось труднее всего.   

РАДОШ ПЕТРОВИЧ, глава ассоциации предпринимателей: Эти тарифы мешают нормальной работе наших предприятий. Мы требуем как можно скорее их отменить.  

В регионе наблюдается дефицит молочных продуктов. С прилавков исчезают мука, сахар, растительное масло. С нехваткой хлеба скоро могут столкнуться больницы, детские сады, учебные заведения.   

Белград предупреждает о гуманитарной катастрофе. Приштина отменять пошлины отказывается, обещая обеспечить население всем необходимым.   

Дата выхода в эфир 01 июля 2019 года.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Балканы гуманитарная помощь еда Косово продовольствие промышленность протест Сербия торговля экспортная пошлина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров