Euronews: Белград предупредил о гуманитарной катастрофе из-за пошлин Приштины

Сербские предприниматели закрыли магазины, аптеки и пекарни на севере Косова, протестуя против введения Приштиной стопроцентных пошлин на товары из Сербии. В знак солидарности прекратили работу также авторемонтные мастерские, салоны красоты и рестораны. Белград предупреждает о гуманитарной катастрофе из-за дефицита продуктов, но Приштина отказывается отменять пошлины, передаёт Euronews.
Пустые улицы, на которых некогда сновали покупатели, таблички с надписью «закрыто» на зарешёченных окнах магазинов... На севере Косова сербские предприниматели закрыли свои торговые точки в знак протеста против введения Приштиной пошлин в размере 100 процентов на товары из Сербии.
В регионе не работают супермаркеты, аптеки и пекарни. Закрыты двери авторемонтных мастерских, салонов красоты и ресторанов. Акцию устроили в знак солидарности с владельцами продовольственных магазинов, которым пришлось труднее всего.
РАДОШ ПЕТРОВИЧ, глава ассоциации предпринимателей:Эти тарифы мешают нормальной работе наших предприятий. Мы требуем как можно скорее их отменить.
В регионе наблюдается дефицит молочных продуктов. С прилавков исчезают мука, сахар, растительное масло. С нехваткой хлеба скоро могут столкнуться больницы, детские сады, учебные заведения.
Белград предупреждает о гуманитарной катастрофе. Приштина отменять пошлины отказывается, обещая обеспечить население всем необходимым.
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