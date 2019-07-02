Euronews: Белград предупредил о гуманитарной катастрофе из-за пошлин Приштины

14:44 Турпоток в Севастополь вырос на 23% с начала года Турпоток в Севастополь увеличился на 23% по итогам первых шести месяцев 2019 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

14:43 Астроном прокомментировал сообщения о полном солнечном затмении 2 июля Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с НСН прокомментировал полное солнечное затмение, которое можно увидеть 2 июля в Западном полушарии Земли.

14:42 Агент не исключает трансфер Чалова из ЦСКА в летнее межсезонье Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о возможном переходе форварда московского ЦСКА в один из европейских клубов в летнее межсезонье.

14:41 Украинская диаспора призвала запретить трансляцию RT в Канаде Украинская диаспора в Канаде потребовала запретить трансляцию телеканала RT в кабельных сетях страны. Об этом говорится в подготовленных конгрессом украинцев Канады рекомендациях канадским депутатам и чиновникам.

14:40 В результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 18 человек. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко, ссылаясь на данные МЧС.

14:40 В Национальной мясной ассоциации оценили сообщения о возможном росте цен на мясо Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%.

14:39 Спасатели заявили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

14:37 В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.

14:37 Бышовец рассказал, поможет ли новый лимит на легионеров развитию российских футболистов Бывший советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высказал мнение, окажет ли положительное влияние новый лимит на легионеров на воспитанников российского футбола.

14:33 МИД Украины назвал и. о. главы ведомства на время отпуска Климкина Глава МИД Украины Павел Климкин уйдёт в отпуск с 3 июля, его обязанности будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

14:27 Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию 5 июля Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион в этом дивизионе Дастин Порье проведут очередную пресс-конференцию в США.

14:25 В МЧС прокомментировали паводковую ситуацию в Иркутской области Специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгения Щукина в беседе с радио Sputnik рассказала подробности о ситуации в регионе.

14:21 Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой экипировке Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующаяся на прыжках в длину, выступит на международном турнире во французском Марселе не в своей экипировке.

14:19 Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

14:17 Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с футболистом «Краснодара» Сулеймановым Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что форвард «Краснодара» Сулейманов вырос с ним в одном районе.

14:17 Полиция проверяет информацию о минировании всех детсадов в Киеве Киевская полиция проверяет информацию о минировании всех детских садов в столице Украины.

14:16 СМИ: Чалов попал в сферу интересов «Лацио» и «Валенсии» Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов итальянского «Лацио» и испанской «Валенсии».

14:02 Суд продлил арест подозреваемым в убийстве бизнесмена Калмановича В Москве суд продлил арест Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву, подозреваемым в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича.

14:02 Британия выделит Украине более $11 млн на поддержку независимых СМИ Великобритания выделит Украине £9 млн ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации, сообщает МИД Соединённого Королевства.

13:50 В Крыму яхта села на мель в районе Судака В Крыму парусно-моторная яхта села на мель в районе Судака.

13:48 В Минздраве Калининградской области прокомментировали ситуацию с арестом врачей Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко прокомментировал ситуацию с задержанием и арестом врачей, которых обвиняют в убийстве недоношенного младенца в роддоме №4. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

13:47 Бышовец назвал Чалова лучшим молодым игроком РПЛ Бывший советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высоко оценил игру форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.

13:43 «Дело Голунова» передали из МВД в СК Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).

13:42 Лавров призвал Европу осознать ответственность за сохранение СВПД Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

13:39 В половине посёлков Иркутской области восстановили электроснабжение В Иркутской области удалось восстановить электроснабжение в 36 из 60 населённых пунктов, обесточенных в связи с чрезвычайной ситуацией из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

13:35 Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ Бывший футболист сборной СССР Анатолий Бышовец заявил, что премия его имени лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ) стала для него неожиданностью.

13:25 В ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти Страны ОПЕК+ одобрили долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлили сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

13:24 Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега Московский областной суд приговорил к 20 годам колонии особого режима Хазратхона Додохонова — единственного выжившего из пятерых членов «банды ГТА», совершивших попытку побега из-под стражи и устроивших перестрелку в суде.

13:20 Футболист «Краснодара» Вандерсон выразил желание выступать за сборную России Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон заявил, что ему нравится игра сборной России по футболу.

13:18 В Симферополе благоустроят территорию соборной мечети В Симферополе строители соборной мечети приступили к работам по благоустройству территории.

13:17 Лукашенко поздравил белорусов с 75-летием освобождения страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с 75-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Днём независимости.

13:13 Гройсман заявил о неизменности своих приоритетов на посту премьера Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его приоритеты в борьбе за сохранение занимаемой должности в правительстве страны после парламентских выборов 21 июля остаются неизменными.

13:03 Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что поединок с ирландцем Конором Макгрегором стал главным в его карьере.

12:56 В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.

12:55 Опрос показал снижение доверия россиян к сверхъестественным явлениям Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, в котором оценил отношение россиян к сверхъестественным явлениям, включая гипноз, наведение порчи, астрологические прогнозы и суеверия.

12:53 Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

12:50 Аленичев попал в базу данных судебных приставов Бывший российский футболист и экс-тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев не выплатил штраф, наложенный на него в ноябре 2018 года.

12:44 Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира по данным на начало III квартала 2019 года. Согласно его результатам, Россия заняла 51-е место в списке.

12:40 Главком Сухопутными войсками России встретится с министром обороны Пакистана Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проведёт в Исламабаде переговоры с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком.

12:39 «Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора года Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» подписал 18-летнего вингера «Лидса» Джека Кларка.

12:25 ПСЖ объявил о переходе испанского футболиста Сарабии Французский ПСЖ объявил о подписании полузащитника Пабло Сарабии из испанской «Севильи».

12:23 В Елисейском дворце заявили о готовности Макрона повлиять на Иран Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен предпринять шаги, чтобы побудить Иран соблюдать договорённости по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

12:19 Чехия отменила запрет на выполнение рейсов российских авиакомпаний Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства транспорта республики.

12:12 Си Цзиньпин на G20 призвал Трампа смягчить санкции против КНДР Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 в японской Осаке призвал лидера США Дональда Трампа проявить гибкость и своевременно смягчить санкции против КНДР. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

12:10 В УЕФА заявили, что рассмотрят идею расширения РПЛ за счёт зарубежных клубов В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что в случае поступления соответствующего предложения рассмотрят вопрос о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

12:00 Учёный рассказал о полном солнечном затмении 2 июля Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с RT рассказал о явлении солнечного затмения и о том, где его можно будет увидеть.

11:55 Названы самые популярные маршруты портала «Узнай Москву» Названы самые популярные маршруты портала «Узнай Москву», которым воспользовались более 300 тыс. человек с начала прогулочного сезона.

11:55 Чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Каллум Смит заявил, что может сменить категорию ради поединка с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе — россиянином Сергеем Ковалёвым.

11:51 В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.