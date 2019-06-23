ZDF: парикмахер из Сербии «творит» мировую историю на затылках

Парикмахер из сербского города Нови-Сад выбривает на затылках клиентов портреты мировых лидеров, сообщает ZDF. Он занимается этим уже десять лет. Наряду с лицами главы Кремля Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель художник также изображает известных футболистов. Людям нравится его работа, потому что она привлекает внимание, отмечает немецкий канал.

Если посмотреть снаружи, то точно и не подумаешь, что в этой парикмахерской в сербском городе Нови-Сад рисуют картины мировой истории. Марио Хвала — художник-портретист с бритвой в руках. С сегодняшнего дня на затылке у его клиента Луки будет красоваться Ангела Меркель. Мировая политика на затылке — Хвала занялся этим парикмахерским искусством десять лет назад.

МАРИО ХВАЛА, парикмахер: Раньше я также рисовал. И однажды у меня появилась идея соединить рисование и стрижку волос.

На то, чтобы сделать портрет, нужно восемь часов. Тяжелее всего даются глаза, говорит Хвала. Но получилось похоже. Так считает и Лука. Он рад, что его теперь будут из-за этого замечать.

ЛУКА РАДОСЛАВЛЕВИЧ, клиент: Я ожидаю, что люди будут реагировать. Многих это будет удивлять и радовать.

Кого он только не выбривал: Месси, Марадона, Трамп, Путин. И это искусство позволило ему завоевать постоянных клиентов. Например, музыканта Душана Радивойша. Оба в мгновение стали знаменитостями, когда Душан однажды выступал с портретом северокорейского диктатора Ким Чен Ына на затылке.

ДУШАН РАДИВОЙША, музыкант: За один день это фото разошлось по всем интернет-порталам в Сербии и мире.

С Меркель на затылке Лука Радославлевич стал как минимум местной знаменитостью. В Нови-Саде он стал главным фотомотивом дня. Его постоянно останавливают. Ангела Меркель сделала его счастливым.

ЖЕНЩИНА: Это очень мило. Молодой человек и Меркель вместе выглядят очень мило.

МУЖЧИНА: Для меня важно только то, что она на его затылке, а не на моём. Всё остальное — это свободное выражение мнения.

Гастроли Ангелы Меркель на затылке Луки продлятся всего пару дней. Потом природа возьмёт своё обратно. И Лука вновь растворится в толпе.

Дата выхода в эфир 19 июня 2019 года.