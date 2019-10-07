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Французский экономист: Европе пора научиться экономической самостоятельности без оглядки на США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чтобы вывести Евросоюз из-под влияния Соединённых Штатов, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна преодолеть «раздробленную власть» внутри организации и не отделять геополитику от экономики, поделился своим мнением с Le Monde экономист Жан Пизани-Ферри. В своей статье для газеты он выделил три основных направления развития: изменить образ мыслей, реорганизовать систему и модернизировать функционал.
Французский экономист: Европе пора научиться экономической самостоятельности без оглядки на США
Reuters

Урсула фон дер Ляйен, новый председатель Европейской комиссии, поставила перед собой цель создать «геополитическую комиссию», чтобы Европа могла действовать более стратегическим образом и усилить своё влияние во расколотом мире, пишет на страницах Le Monde экономист Жан Пизани-Ферри. Он считает, что эта задача будет непростой, потому что ЕС представляет собой, по замечанию экономиста Андре Сапира, «раздробленную власть». Власть — потому что с точки зрения норм, конкуренции или международной торговли Европа может устанавливать свои нормативные предпочтения, приказывать транснациональным компаниям и на равных обсуждать торговые договоры. Однако в то же время это раздробленная власть, потому что её отраслевые полномочия сосредоточены на экономической сфере, они неполные и осуществляются отдельно друг от друга.

Специалист отмечает, что хотя Франция жаловалась на эти проблемы, такая раздробленность долгое время была удобной: Евросоюз благодаря ей являлся влиятельной фигурой на мировой арене, но не брал на себя ответственности лидера. Соединённые штаты оставались гарантом экономического порядка, и это предполагало не только порой чрезмерные привилегии, но и обязанности: именно им доставались роли архитектора системы, а также импортёра последней инстанции, кредитора последней инстанции и, при удобном случае, жандарма.
 
Жан Пизани-Ферри ссылается на двух историков экономики — американца Чарльза Киндлбергера и британца Адама Туза, которые в своих работах хорошо показали, насколько жизненно важными являются эти роли и насколько сложно было Вашингтону их сыграть. Однако в конечном итоге американские власти осознали, что несмотря на строгие рамки системы, в которую приходилось вписываться и соблюдать её правила, это был лучший способ расширить свою сферу влияния и обеспечить процветание своей страны.
 
В то же время Европа, по мнению автора статьи, приспособилась к американскому руководству и не стремилась оспорить гегемонию доллара. У неё не было больших дипломатических амбиций, а её экономическая мощь покоилась на многостороннем подходе: его провозгласили Соединённые Штаты, они же доминировали в нём, оказывали ему постоянную поддержку и были его лучшим защитником. Однако теперь эта система рассыпалась и не стоит думать, что она возродиться после ухода Дональда Трампа. Демократы и республиканцы больше не верят в то, что участие Китая в многостороннем подходе в конечном счёте приведёт его к западной модели: обе партии считают, что США должны больше думать о своих собственных интересах и не жертвовать ими ради мирового процветания. Как подчёркивает Пизани-Ферри, их позиции, конечно, отличаются: одни хотят наказать Китай, а другие — остановить его взлёт, одни продвигают таможенные пошлины, а другие предлагают использовать иное оружие. Тем не менее, и те, и другие устали от лидерства.
 
Европа, со своей стороны, внезапно оказалась в мире соотношения сил, в котором главные противники — США и Китай — не отделяют, как она, геополитику от экономики. Как показала ситуация с Ираном, Вашингтон без стыда использует власть доллара и Уолл-стрит, чтобы в одностороннем порядке навязывать свои геостратегические предпочтения, а Пекин возможность предоставить кредит или инвестировать превратил в векторы политики с позиции силы, чьи последствия ощущаются в Центральной Азии, Африке и вплоть до ЕС. Поэтому Урсула фон дер Ляйен права, пишет экономист в статье Le Monde, однако ей придётся провести тройное преобразование: поменять образ мыслей, изменить организацию системы и модернизировать функционал.
 
Сперва Евросоюзу необходимо научиться экономической самостоятельности, причём речь идёт не о том, чтобы закрыть свои границы, порвать отношения с Китаем (который наравне с США должен остаться его ведущим партнёром) или отказаться от многостороннего подхода, генетически запрограммированного в Европе. Самостоятельность заключается в разработке стратегии и европейских интересов, которые не будут определяться исключительно по отраслям или исключительно в экономической сфере.
 
С точки зрения организации странам Европы необходимо перестать вести свои экономическую политику поодиночке. Главенство закона и структура Еврокомиссии поощряет раздробленность — с ней непросто покончить, потому что такая система не похожа на функционирование государства. Так, было бы ошибкой желать подчинить политику конкуренции, которая является одним из козырей Европы, индустриальной политике, которая, к тому же, имеет нечёткие определения. С другой стороны, необходимо обеспечить процессуальные средства, чтобы во время рассмотрения случая о конкуренции Комиссию проинформировали о потенциальных последствиях в сфере безопасности, и она могла их учитывать при принятии решения.   
 
Наконец, Евросоюзу необходимы новые средства для улучшения функциональности. Например, на данный момент он не может воспрепятствовать прямым иностранным инвестициям в одну из стран-членов, даже если такой шаг открывает доступ ко всему внутреннему рынку. Необходимо, чтобы компетентное большинство могло это сделать. Кроме того, нежно модернизировать и денежные транзакции: международное использование евро привело к отсутствию контрактов по финансовому обмену (своп-линиях), которые позволяют предоставить наличные деньги в евро третьим станам. Однако Европейский центральный банк сможет их создать, если только есть договорённость со странами по разделению сопутствующих рисков.  
 
Как подводит итог Жан Пизани-Ферри для Le Monde, экономическая самостоятельность — это вопрос образа мыслей, организации и средств, и в этих трёх направлениях необходимо срочно действовать, потому что «мир не будет нас ждать». 
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Le Monde Франция Европа
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