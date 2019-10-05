SCMP: комендант морской пехоты США заговорил о китайской угрозе

Корпусу морской пехоты США придётся «нарастить гибкость», чтобы более эффективно противостоять угрозе, исходящей от Китая, заявил комендант корпуса Дэвид Бёргер. Как пишет South China Morning Post, Бёргер подчеркнул, что его подчинённые повышают боеготовность на случай военных действий против КНР или России.

Комендант Корпуса морской пехоты США Дэвид Бёргер заявил, что американским морпехам необходимо «нарастить гибкость» и сосредоточиться на отработке военно-морских операций, дабы противодействовать «долгосрочной угрозе существования» США, исходящей от Китая, сообщает South China Morning Post. По мнению Бёргера, Китай планирует занять место США в качестве «главной державы мира», и Вашингтону следует готовиться это предотвратить.

Как отмечается в материале гонконгского издания, Бёргер подчеркнул, что его подопечные трудятся над укреплением боеготовности корпуса в случае войны с Китаем или Россией, в частности, увеличивая количество занятий по морской десантной подготовке. «Мы слишком тяжелы и громоздки, — цитирует генерала SCMP. — Придётся сесть на диету».

Бёрджер говорил о необходимости серьёзных перемен внутри морской пехоты ещё в июле, сразу после своего назначения на нынешний пост: тогда он заявлял о том, что корпусу придётся в ближайшие четыре года претерпеть «содержательные изменения», подчёркивая вместе с тем, что США необходимо будет и дальше развёртывать части морской пехоты по всему миру, чтобы «пресекать зловредную деятельность Китая, России, Ирана и их марионеток», упоминается в статье.

Соперничество между США и Китаем в последние месяцы действительно набирает обороты — страны не только продолжают торговую войну, но и имеют разногласия в Индо-Тихоокеанском регионе, напоминает обозреватель SCMP. В частности, Вашингтон и Пекин спорят из-за «милитаризации» Китаем Южно-Китайского моря, где КНР предпринимает шаги в связи с территориальными претензии сразу к нескольким соседям, а США проводили учения по обеспечению свободы судоходства. Кроме того, Корпус морской пехоты США в августе этого года организовал 11-дневные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, отработав высадку морского десанта, а также захват аэродромов и островов, говорится в статье.

Китай также в последнее время демонстрирует свою военную мощь: так, в четверг на параде в честь 70-ой годовщины КНР в Пекине были показаны новые китайские межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты, пишет SCMP.