SCMP: комендант морской пехоты США заговорил о китайской угрозе
Комендант Корпуса морской пехоты США Дэвид Бёргер заявил, что американским морпехам необходимо «нарастить гибкость» и сосредоточиться на отработке военно-морских операций, дабы противодействовать «долгосрочной угрозе существования» США, исходящей от Китая, сообщает South China Morning Post. По мнению Бёргера, Китай планирует занять место США в качестве «главной державы мира», и Вашингтону следует готовиться это предотвратить.
Как отмечается в материале гонконгского издания, Бёргер подчеркнул, что его подопечные трудятся над укреплением боеготовности корпуса в случае войны с Китаем или Россией, в частности, увеличивая количество занятий по морской десантной подготовке. «Мы слишком тяжелы и громоздки, — цитирует генерала SCMP. — Придётся сесть на диету».
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