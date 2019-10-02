Bild: эксперт усомнился в эффективности китайского «мегаоружия»

Чего добивается Пекин, выставляя напоказ своё «мегаоружие», и насколько оно эффективно в действительности? С такими вопросами журналист немецкого таблоида Bild обратился к эксперту по политике безопасности, бывшему сотруднику Минобороны Австрии Густаву Гресселю.

Чего добивается Китай, выставляя напоказ своё «мегаоружие», и насколько оно эффективно в действительности? С такими вопросами немецкий таблоид Bild обратился к эксперту по политике безопасности исследовательского центра «Европейский совет по международным отношениям», бывшему сотруднику Министерства обороны Австрии Густаву Гресселю.

«Хвастаясь» своими новейшими боевыми системами, Китай, по мнению Гресселя, хочет тем самым «подчинить своих соседей, не применяя насилия».

«Японию, Южную Корею и Тайвань, предположительно, поставят перед выбором: либо они признаю́т китайское господство во всём регионе и продолжают вести торговлю с Китаем, либо они противостоят Пекину на стороне США и в худшем случае получают кровопролитную войну, от которой они никогда не оправятся. И даже если они победят при поддержке США, ущерб всё равно будет настолько велик, что всем сторонам понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться», — констатировал австрийский эксперт.

Что же касается представленного на военном параде в честь 70-летия КНР «мегаоружия» Пекина, то не стоит преувеличивать его эффективность, подчеркнул бывший сотрудник Министерства обороны Австрии.

«Например, Китай представил интерконтинентальную ракету DF-41 с небывалой дальностью полёта 15 тысяч километров. Когда речь заходит о подобных ракетах, важным, однако, является не дальность полёта, а угол возвращения в атмосферу, точность и так далее. То, что она может летать на более длинные дистанции, не делает её менее заметной для систем противоракетной обороны», — успокоил Густав Грессель.

Не впечатлила австрийского эксперта по политике безопасности и новая китайская ракета DF-17, которую якобы не в состоянии сбить ни одна система ПВО в мире.

«Запускали ли её хоть раз? Нет! Речь идёт о прототипах, испытания которых пока проводились только в лабораторных условиях. В реальных условиях тестировались лишь отдельные компоненты. Годы могут уйти на то, чтобы закончить её, и то при условии, что им это удастся», — выразил уверенность Грессель.