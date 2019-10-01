Welt: на параде в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал военную мощь современным оружием

Парад на 70-летие КНР стал настоящей демонстрацией мощи, сообщает Welt: по площади Тяньаньмэнь прошла самая современная боевая техника китайской армии, включая сверхзвуковые ракеты DF-17. Президент КНР Си Цзиньпин пообещал, что благосостояние китайских граждан продолжит расти и дальше. Тем не менее, Китай испытывает определённые проблемы, отмечает Welt: торговый конфликт с США, замедление экономики, старение населения, а также волнения в Гонконге.

КНР сегодня отмечает свой 70-й юбилей. В 1949 году Мао Цзэдун основал народную республику: с тех пор в стране правит Коммунистическая партия. Событие отмечается крупнейшим в истории Китая военным парадом — самая настоящая демонстрация мощи. 15 тысяч солдат, межконтинентальные ракеты, современные боевые системы и тысячи статистов.

70 залпов салюта на площади Тяньаньмэнь: так начался праздник в честь 70-летия КНР. Вслед за этим последовала демонстрация военной силы: перед главой государства Си Цзиньпинем промаршировали 15 тысяч солдат, сотни танков и ракет — всё, что может показать армия, включая сверхзвуковые ракеты DF-17. Даже в небе был сооружён символ последних 70 лет, за которые Китай из нищей коммунистической страны превратился в мировую державу.

СИ ЦЗИНЬПИН, президент КНР: Люди всего мира могут увидеть, насколько мы счастливы и как гордимся этой прекрасной страной. Ни одно государство мира не сможет сдержать прогресс китайского народа.

Кроме того, Си Цзиньпин обещал дальнейшее улучшение благосостояния.

Китай, вне всяких сомнений, является крупной экономической державой, разрабатывающей сложную фармацевтическую продукцию, искусственный интеллект и мобильную сеть 5G. Тем не менее КНР испытывает проблемы, такие как торговый конфликт с США и замедление темпов экономического роста. Ещё одной проблемой является старение населения. Кроме того, Китай по-прежнему является автократией, осуществляющей цензуру в интернете и борющейся с демонстрантами, выступающими против роста китайского влияния в Гонконге. Протестующих не смутило празднование юбилея: празднующие, вместе с китайскими посланниками, в целях безопасности отмечали основание народной республики внутри гонконгского выставочного центра — куда скромнее, чем в Китае.

«Заново рождённая, великая китайская нация» — так звучит лозунг праздника. В последние недели жителям Пекина пришлось многим пожертвовать ради него и покидать центр города после 17:00. В этот час начинались репетиции парада: случайностей на нём быть не должно.

Дата выхода в эфир 01 октября 2019 года.