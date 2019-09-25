SCMP: Китай не намерен отправлять регулярные силы ВМС на учения с Россией и Ираном

На фоне напряжённой ситуации в Персидском заливе существует большая вероятность, что Китай направит на предстоящие морские учения с Россией и Ираном не свои регулярные ВМС, а представителей антипиратских и миротворческих миссий, полагают военные эксперты. Как отмечает South China Morning Post, Пекин хочет подчеркнуть свою мирную позицию на Ближнем Востоке.

По оценкам китайских военных аналитиков, Пекин намерен ограничить своё участие в предстоящих совместных морских учениях с Россией и Ираном в Оманском заливе, поскольку не хочет слишком сильно вовлекаться в конфликты на Ближнем Востоке, сообщает South China Morning Post.

Эксперты утверждают, что Поднебесная не собирается отправлять на манёвры свои регулярные ВМС — вместо этого Народно-освободительная армия Китая (НОАК) скорее всего задействует на учениях силы антипиратской миссии, ранее защищавшей торговые суда в районе Сомали.

Как сообщило «полуофициальное иранское новостное агентство» со ссылкой на главу управления Генштаба вооружённых сил Ирана по международным вопросам Кадира Незами, учения Тегерана, Пекина и Москвы в Оманском заливе и северной части Индийского океана состоятся уже «в скором времени». У манёвров «различные цели», включая политические, призванные продемонстрировать определённый уровень взаимодействия между участниками.

Как обращает внимание South China Morning Post, в понедельник 23 сентября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан «ушёл от вопроса об учениях», ограничившись комментарием о том, что Китай продолжает «регулярное сотрудничество» со своими иностранными партнёрами.

Военный аналитик из Пекина Чжоу Чэньмин считает, что Пекин направит на учения лишь представителей антипиратских, миротворческих и гуманитарных миссий, чтобы подчеркнуть свою пацифистскую позицию в регионе. «Участие в официальных военных учениях в Персидском заливе может повысить градус на этой территории, и это может создать проблемы для Пекина», — объяснил эксперт.

Китай стремится избежать напряжённости, поскольку он импортирует нефть через тот же маршрут и ему нужен стабильный регион. У КНР, по словам Чжоу, очень чёткая политика в отношении Ближнего Востока: Пекин не вмешивается в конфликты между Ираном и США. Так что для Поднебесной важно подчеркнуть мирный характер учений, в которых она принимает участие.

Другой эксперт, Сун Чжунпин из Гонконга, тоже считает, что Пекин задействует в манёврах свою антипиратскую миссию, которая в течение более 10 лет участвовала в операциях в водах близ Сомали.

На фоне недавнего нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и обвинений США в адрес Ирана Китай вряд ли решится направить свой активный флот на участие в учениях Тегерана, полагает профессор Университета международных отношений Китая Ню Чжунцзюнь. «Иран явно пытается привлечь Китай на свою сторону, но не думаю, что Пекин послушает Тегеран и решит позлить Вашингтон, даже несмотря на то, что между КНР и США сейчас идёт торговая война», — прокомментировал эксперт.

Впрочем, как подчёркивает Сун Чжунпин, учения могут оказаться для Поднебесной весьма полезными, поскольку так она сумеет отработать процедуру защиты торговых судов и нефтяных танкеров, которые проходят через Ормузский пролив и представляют собой огромное значение для энергетики Пекина.