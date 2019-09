American Interest: Вашингтон ограничивает чужие амбиции в Арктике

США активно пытаются ограничить устремления своих геополитических соперников в Арктике, где из-за глобального потепления открываются новые выгодные перспективы, пишет The American Interest. Госсекретарь США Майк Помпео весной резко раскритиковал Россию и Китай за «милитаризацию» региона, а также сделал внушение Канаде за «незаконные претензии» на суверенитет в отношении Северо-Западного прохода. Подобные заявления нацелены на «пересмотр мирового порядка» в Арктике, подчёркивается в статье.

Северный Ледовитый океан, площадь ледяного покрова которого составляет около половины территории Соединённых Штатов, обычно не привлекает к себе большого внимания, отмечает The American Interest. Но летом этого года этот регион оказался в центре горячих обсуждений после заявления президента США Дональда Трампа о намерении «купить» у Дании Гренландию. «Это предложение было лишено какого-либо смысла и вызвало повсюду насмешливую реакцию», — говорится в статье. Однако в тот момент, когда Трамп размышлял о новой потенциально «полезной территории» для Америки в северных широтах, сотрудники его администрации сосредоточились на гегемонии в Арктике, пытаясь демонстративно «поднять американский флаг» в этом регионе, констатирует автор.



В частности, в мае нынешнего года госсекретарь США Майк Помпео изложил американскую «Северную доктрину» в ходе своего выступления на заседании Арктического совета при участии граничащих с Арктикой государств (Канады, Дании, включая Гренландию, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и Соединённых Штатов). При этом Помпео в довольно резкой форме подверг критике Россию и Китай за «милитаризацию» этого региона, а также сделал внушение Канаде и назвал «незаконными» её претензии на суверенитет в отношении Северо-Западного прохода, напоминает The American Interest.



Между тем ещё в феврале 2008 года на торжественной церемонии в Кремле российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации учёному-исследователю Артуру Чилингарову, который за несколько месяцев до этого погрузился на небольшом подводном аппарате на трёхкилометровую глубину, отмечается в статье. Миссия Чилингарова была направлена на сбор различных образцов для научных исследований в северных широтах. Но прежде чем подняться на поверхность, он установил на дне океана титановый российский флаг — а после возвращения с гордостью сообщил мировым средствам массовой информации: «Арктика российская». Примечательно, что канадские официальные лица «ничего не знали о работе этой экспедиции», а американцы через несколько дней направили в тот же район свой исследовательский ледокол из Сиэтла, пишет The American Interest. Один из американских чиновников тогда так прокомментировал сообщения СМИ о российской деятельности в арктических широтах: «Я не знаю, какой флаг они там установили на дно — металлический, резиновый, или это была просто постельная простыня. Для нас всё это, конечно же, не является какой-то обоснованной претензией».



Всё более активный интерес к этому региону обусловлен тем, что уже примерно через четверть века, как прогнозируют учёные, Северный Ледовитый океан в летние месяцы будет свободен от ледяного покрова, отмечает автор. Это позволит добывать там ещё больше полезных ископаемых, а также осуществлять навигацию по трём морским маршрутам, связывающим Азию и Европу. Речь идёт о Северо-Восточном проходе, или о Северном морском пути (который идёт в основном по российским территориальным и внутренним водам, а также вдоль побережья Норвегии через Баренцево море), Северо-Западном проходе (идёт через Канадский Арктический архипелаг и вдоль берегов Аляски) и Трансполярном маршруте (проходит через Северный полюс за пределами национальных границ арктических государств), поясняет The American Interest.



И если Трансполярный маршрут в ближайшее время вряд ли будет доступен для навигации, то российский маршрут уже является проходимым, поскольку большую часть лета свободен ото льда и пролегает вдоль более-менее населённой береговой линии. Коммерческие суда из Китая уже используют этот маршрут, который на 20 дней короче азиатско-европейского, и миллиарды долларов уже инвестируются в навигационную структуру, работу поисково-спасательных служб в регионе, а также в создание ледокольного флота, подчёркивается в статье.



Всё это подогрело интерес со стороны не только Госдепартамента США, но и Пентагона, констатирует автор. Беспокойство Соединённых Штатов, если не говорить о военной сфере, связано с тем, что русские создают в регионе трансполярную логистическую монополию для доставки сжиженного природного газа, товаров и сырья в Азию и Европу: «Это может позволить России вывести из игры конкурентов или назначить им завышенную цену на свои услуги», — говорится в статье. Кроме того, американские военные сейчас всерьёз озабочены тем, что «Россия наращивает военное присутствие вдоль линии этого морского маршрута, а Китай притаился где-то поблизости», пишет The American Interest.



Резкая критика Помпео в отношении Канады для многих также оказалась неожиданной, поскольку ещё в 1950-х годах обе стороны пришли к «дружественному рабочему соглашению» относительно доступа к Северо-Западному проходу. Однако официальный представитель внешнеполитического ведомства Канады Гийом Берюбе ограничился в ответ лишь вежливым замечанием: «Позиции Канады и Соединённых Штатов не совпадают относительно статуса Северо-Западного прохода с точки зрения международного права», — отмечает The American Interest.



Главная цель этих резких высказываний Помпео заключалась в том, чтобы «отбить охоту у Канады, Китая или любой другой страны объединять свои силы и направлять их на освоение Северо-Западного прохода», полагает автор. В частности, Помпео также обвинил Китай в «попытке создать инфраструктуру от Канады до Северо-Западных территорий и до Сибири», хотя для самих канадцев подобные обвинения в нынешней международной обстановке тоже стали неожиданностью, подчёркивается в статье: «Двустороннее сотрудничество между Канадой и Китаем всегда было проблемным, а в декабре 2018 года после ареста в Канаде двух руководителей компании Huawei на основании американского ордера об экстрадиции оно вообще было остановлено. Китай в ответ арестовал и продолжает удерживать в китайской тюрьме в качестве заложников двух канадских бизнесменов. Кроме того, были отменены сделки на миллиарды долларов в области импорта продуктов питания, а китайская сторона перестала отвечать на звонки канадского премьер-министра».



С другой стороны, нельзя не признать, что Китай «весьма энергично и при каждой возможности пытается вмешиваться в арктические дела», пишет The American Interest: «Он строит ледоколы и специальные грузовые суда для российского маршрута, он приобрёл акции расположенного на Ямале российского предприятия по сжижению природного газа, а также инвестировал средства в четыре шахты в Гренландии и в одну в Канаде». Но дальнейшие планы Пекина по освоению региона были сорваны, когда Дания в 2017 году отклонила заявку китайской горнодобывающей компании на приобретение пустующей военно-морской базы в Гренландии. А затем и Канада весной 2018 года отклонила китайскую заявку на приобретение за $1,14 млрд крупнейшей канадской строительной и инфраструктурной компании, которую Китай, судя по всему, собирался использовать в качестве «платформы для освоения Арктики», говорится в статье.



Общие инвестиции китайцев в Арктику уже составили около $90 млрд. При этом они активно сотрудничают с русскими, строят способные работать в Арктике ледоколы, в 2009 году создали исследовательский полярный институт в Европе, а также финансируют научные арктические экспедиции, отмечает автор. В 2014 году Китай получил статус наблюдателя в Арктическом совете, после чего китайцы начали называть свою страну «близким к Арктике государством», говорится в статье. Однако Помпео от лица Соединённых Штатов «категорически отверг» подобные попытки и заявил: «Существуют только арктические государства и неарктические государства. Третья категория не существует, и отрицание этого факта ровным счётом ничего не даст Китаю», — пишет The American Interest.



«Гренландский гамбит» Трампа попал летом во все заголовки мировой прессы, хотя это были лишь «мечтания специалиста в области недвижимости, сидящего в настоящее время в Белом доме», говорится в статье. В то время как заявления Помпео, по мнению автора, направлены на «пересмотр мирового порядка» в отношении Арктики, которая до сих пор остаётся «самым большим в мире неиспользуемым регионом». Опираясь на свою военную силу, Вашингтон пытается жёстко предупредить Москву и остановить продвижение не только Китая, но и Канады по всем северным направлениям, чтобы во всём мире усвоили это послание: «Арктика не российская, она американская», — заключает The American Interest.