Bloomberg: Иран объявил о предстоящих совместных с Россией и Китаем военно-морских учениях

В ближайшее время на севере Индийского океана и в Оманском заливе Иран, Россия и Китай проведут совместные учения, — об этом, как сообщает Bloomberg, заявила иранская сторона. В Тегеране также отметили, что проведение манёвров в Персидском заливе пока не запланировано.
Иран заявил, что «в скором времени» вместе с Россией и Китаем проведёт в международных водах военно-морские учения, сообщает Bloomberg со ссылкой на информационное агентство Tasnim. Это заявление прозвучало после того, как США объявили о планах по отправке войск на Ближний Восток.
«Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе, — говорится в сообщение со ссылкой на заместителя начальника Генштаба иранских ВС по международным делам Гадира Незами. — Проведение таких учений в Персидском заливе мы пока не планируем».
Подобные совместные манёвры с участием Ирана, Китая и России в Индийском океане пройдут впервые, отмечается в статье.
О планах иранских властей стало известно менее чем через сутки после того, как США заявили об отправке «умеренного» числа американских войск на Ближний Восток, а также о переброске дополнительных противоракетных батарей в Саудовскую Аравию в ответ на недавнюю атаку на нефтяные объекты королевства.
После этого удара, как указывает издание, напряжённость в Персидском заливе резко возросла. США обвинили в атаке Иран. Тегеран, в свою очередь, настаивает на том, что не несёт ответственности за случившееся. Иранские власти также предупредили о том, что нападение на их территорию приведёт к «полномасштабной войне».
Как напоминает Bloomberg, ответственность за атаку на НПЗ в Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, которым поддержку оказывает Тегеран. Они борются с правительством президента Абд Раббу Мансура аль-Хади, которого поддерживают саудовцы.
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