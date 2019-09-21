TV5 Monde: хуситы выступили с «мирной инициативой» о прекращении атак на Саудовскую Аравию

После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и угрозы возобновить нападения повстанцы-хуситы неожиданно предложили мирное урегулирование возникшей напряжённости, передаёт TV5 Monde. Повстанцы обязуются прекратить атаки с применением любого оружия и ждут аналогичного заявления от Эр-Рияда. В то же время США, обвинив Иран в пособничестве хуситам, ввели против его Центробанка санкции и усиливают своё присутствие в Персидском заливе, сообщает телеканал.

Это неожиданная смена риторики: в то время как йеменские повстанцы-хуситы в последние дни угрожали начать новое нападение на Саудовскую Аравию и её союзников, в эту пятницу они наконец перешли к диалогу с коалицией, которую возглавляет Эр-Рияд.

Махди Аль-Машат, председатель «Верховного политического совета» хуситов: Мы объявляем, что прекращаем наносить удары по территории Саудовской Аравии с использованием беспилотников, баллистических ракет, а также других видов вооружений. Мы ждём симметричный ответ и ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов атак на территорию Йемена.

Если Саудовская Аравия ответит положительно, эта инициатива может положить конец обострению конфликта, которое началось 14 сентября. В тот день повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаки на нефтяные объекты крупной саудовской компании Aramco. Союзники Эр-Рияда вскоре выступили с критикой нападений. Впереди всех — Соединённые Штаты, выдвинувшие предположение, что хуитов поддерживает Иран и поэтому несёт ответственность за налёт. После нескольких дней напряжённости и угроз, в эту пятницу американский президент решил усилить санкции против иранского Центробанка.

Дональд Трамп, президент США: Это самые жёсткие санкции, которые когда-либо вводились против какой-либо страны. Мы находимся на таком уровне санкций, который до этого момента никогда не достигался против Ирана.

Кнут и пряник, потому что в то же время американский президент отказался от военного удара по Тегерану. Дональд Трамп заверил, что сдержанность — это хорошо, но Соединённые Штаты тем не менее не бросают своего друга Саудовскую Аравию. Глава Пентагона Марк Эспер объявил об отправке подкрепления в регион Персидского залива.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2019 года.