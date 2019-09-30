Times: в канун 70-летия со дня основания КНР Си Цзиньпин сходил на поклон к Мао

В преддверии празднования 70-летия со дня основания КНР Си Цзиньпин побывал в мавзолее Мао Цзэдуна и воздал почести своему знаменитому предшественнику, хотя обычно «на поклон» к вождю китайские лидеры приходят в день его рождения в декабре, сообщает The Times. По мнению издания, таким образом Си хотел продемонстрировать преемственность коммунистической власти.

Накануне празднования 70-летия со дня основания КНР 1 октября председатель Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин воздал почести одному из своих предшественников, лидеру революции Мао Цзэдуну, пишет The Times.

Вопреки традиции, согласно которой действующие китайские лидеры обычно посещают мавзолей вождя в день его рождения в декабре, Си решил почтить память Мао непосредственно перед большим праздником. Как полагает издание, таким образом председатель хотел продемонстрировать преемственность коммунистического правления в Китае, которое в скором времени вступит в своё восьмое десятилетие.

В мавзолее, расположенном на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где в первый день октября пройдёт торжественный военный парад с последними новинками китайской военной мысли, Си Цзиньпин и ряд высокопоставленных госслужащих страны посмотрели на забальзамированное тело Мао Цзэдуна и трижды поклонились статуе вождя, а затем направились возложить цветы к Памятнику народным героям.

Как отмечает газета, полицейские оцепили площадь Тяньаньмэнь, также на 48 часов оказался перекрыт и центр города. В параде, на котором можно будет увидеть комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Дунфэн-41», способными нести ядерные боеголовки и долететь до США, примут участие 15 тыс. военных, более 160 самолётов и 580 единиц военной техники.

К празднованиям присоединится и Кэрри Лам, глава администрации Гонконга, в котором уже несколько месяцев продолжаются протесты против власти Пекина. The Times обращает внимание, что в самом специальном административном районе 70 лет со дня основания КНР будут отмечать скромно и даже без салютов, хотя полиция всё равно предупредила, что акции в праздничный день «очень опасны». Несмотря на это, активисты планируют марш.