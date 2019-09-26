Global Times: Россию захлестнула мода на всё китайское

Раньше россияне считали товары с ярлыком Made in China дешёвыми и некачаственными, однако сегодня в России мнение о Китае полностью изменилось. Как пишет Global Times, китайские компании буквально наводнили Москву, зародив среди россиян моду на всё китайское, а китайский язык не только изучается в институтах, но и включён в школьный ЕГЭ.

Ещё 20 лет назад россияне считали товары, сделанные в Китае, дешёвыми и некачественными, но вслед за развитием обрабатывающей промышленности улучшилось качество продукции и мнение россиян о Китае. Как пишет Global Times, в последние годы между Россией и Китаем укреплялись партнёрские отношения в сфере торговли, и китайские компании буквально наводнили Москву. «Сяоми», «Хуавэй» и «Алиэкспресс» начали наступление на российский рынок, зародив среди россиян моду на всё китайское.

Кроме того, всё больше школьников в России начинают учить китайский язык. По словам Лилии Холкиной, преподавателя Института Конфуция при РГГУ и кандидата филологических наук в Московском и Пекинском университетах, усиление влияния китайских компаний помогает родителям ощутить бурный рост и блестящие перспективы китайской экономики, поэтому они и решают развивать у своих детей языковые навыки.

Как отмечает издание, в последние несколько лет случился настоящий бум изучения китайского языка. В 2019 году китайский был включён в ЕГЭ, что привлекло к нему внимание общества. И факультет филологии РГГУ и Институт Конфуция вложили немало стараний в популяризацию и развитие изучения китайского языка в России.

«Сотрудничество между такими крупными странами, как Россия и Китай, имеет большое значение для установления мира во всём мире. Многие начинают ценить мир и порядок, только когда теряют их. Мы должны чаще задумываться, как находиться в согласии, имея разные взгляды, и дорожить миром», — рассказала китайским журналистам Холкина.