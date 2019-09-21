DT: прикроют плавками — Писающего мальчика в бельгийской версии «Монополии» подвергли цензуре

Писающего мальчика на коробке брюссельского издания игры «Монополия» изобразят одетым в плавки, к изумлению жителей Бельгии, сообщает The Daily Telegraph. Как поясняет газета, против публикации изображения статуи в естественном виде выступила американская компания, владеющая правами на всемирно известную игру. По словам бельгийских издателей, правообладателей из США не убедили даже доводы о принадлежности статуи к мировому культурному наследию.

Жители Бельгии с недоверием отреагировали на новость о том, что изображение их национального символа — Писающего мальчика — на коробке специального брюссельского издания игры «Монополия» подвергнут цензуре, пишет The Daily Telegraph. Как сообщается, достоинство мальчика будет прикрыто плавками в цветах бельгийской столицы, украшенных цветочными мотивами.

По словам бельгийских издателей игры, компании Group 24, американские правообладатели не согласились на публикацию изображения статуи, невзирая на доводы о том, что писающий мальчик является частью мирового культурного наследия.

Как передаёт издание, запуск брюссельской версии монополии, намеченный на следующую неделю, был отменён после того, как представители компании Habro увидели изначальный макет упаковки игры.

Национальный символ Бельгии уже не впервые становится объектом споров, напоминает газета. Так, в июне этого года всемирно известная статуя должна была предстать перед публикой в костюме Майкла Джексона по случаю 10-летней годовщины смерти певца, однако эти планы были отменены в связи с выходом документального фильма «Покидая Неверленд», герои которого обвиняли звезду в педофилии.

«Писающего мальчика чтут в Брюсселе как символ бунтарского духа города, любви к сюрреализму и умению смеяться над собой», — отмечает The Daily Telegraph. Вокруг причин появления статуи существует множество легенд, согласно которым юнец погасил опасный пожар или обезвредил заряд динамита, помочившись на него. Предполагается также, что этот образ имеет отношение к кожевенной индустрии — с помощью мочи дети смягчали шкуры.

Как напоминает издание, скульптура, установленная сегодня неподалёку от брюссельской Гранд-Плас, на самом деле является копией произведения, созданного между 1618-м и 1619 годом и пережившего французский налёт на город 1695 года. Оригинал же хранится под надёжной защитой в здании городского совета.