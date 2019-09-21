Euronews: своё десятилетие «Маша и Медведь» отметят британскими гастролями

Эпизоды третьего сезона российского мультсериала «Маша и Медведь», который в этом году отмечает своё 10-летие, покажут в сентябре на большом экране в кинотеатрах Великобритании и Ирландии. Британские гастроли популярных российских мультгероев проходят через год после того, как газета The Times назвала этот проект «пропагандой Кремля», отмечает Euronews.
Российский мультсериал «Маша и Медведь» с 20 сентября выходит в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии. В программу «Маша и Медведь на большом экране» включены последние эпизоды третьего сезона мультфильма.
Он уже выходил в прокат в Италии, а также Франции, Нидерландах, в Бразилии и на Ближнем Востоке. В этом году мультсериал, созданный в студии Animaccord, отмечает 10-летие.
ВЛАДИМИР ГОРБУЛЯ, гендиректор студии Animaccord:Мы были в числе первых правообладателей, договорившихся о партнёрстве с платформой Netflix на нескольких континентах. Можно сказать, что наше внимание в том, что касается площадок показа, было сфокусировано на цифровых платформах.
Мультсериал выходит в прокат в Великобритании через год после того, как на страницах газеты The Times вышла статья о том, что «Маша и Медведь» — это «пропаганда Кремля», а главная героиня ведёт себя «по-путински».
В студии Animaccord говорят, что создают уникальные семейные проекты, которые объединяют детей и взрослых. В этом уверена режиссёр мультсериала Наталья Мальгина.
НАТАЛЬЯ МАЛЬГИНА, режиссёр студии Animaccord: Получился образ взаимодействия взрослых и детей — поэтому, наверное, популярно в мире, поскольку это любому взрослому и ребёнку понятно. Ну и ещё, конечно, потому что у нас пантомима: мало слов, много действия, понятно без перевода.
Мультсериал переводят уже на 36 языков. А эпизод «Маша плюс каша» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube: он набрал уже свыше четырёх миллиардов просмотров.
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