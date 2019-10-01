CNN: пока в Пекине праздник патриотизма, в Гонконге с удвоенной силой идут протесты

Вы смотрите главные новости этого часа на CNN. В прямом эфире мы показываем обострение ситуации в Гонконге, где в знак протеста против празднования 70-летия китайского правления* в течение нескольких последних часов на улицы вышли тысячи протестующих. За это время мы уже видели брандспойты и слезоточивый газ в действии, а также наблюдали, как протестующие бросают кирпичи в полицейских.

И теперь с нами на связь, надеюсь, сумеет выйти наш корреспондент Айван Уотсон, который сейчас находится в гуще событий в Гонконге. Айван, если вы меня слышите, расскажите, как обстоит обстановка там, где вы в данный момент находитесь.

АЙВАН УОТСОН, корреспондент CNN: Итак, сейчас мы идём за полицейскими, которые в этот момент пытаются освободить проезжую часть — в течение, наверное, не более часа дорога была заблокирована протестующими.

В китайской столице сегодня мы наблюдали масштабнейшую демонстрацию патриотизма, огромный военный парад, организованный в честь годовщины основания КНР. Здесь же, в Гонконге, всё выглядело абсолютно иначе. В центральном деловом районе почти всё закрыто, все магазины, а протестующие устроили большой несогласованный марш через центр города, который перерос в столкновения с полицией.

На асфальте здесь можно увидеть голубые пятна от краски, с помощью которых полицейские пытались разогнать участников марша. Кроме того, силовики несколько раз на наших глазах пускали слезоточивый газ против протестующих, которые в свою очередь выковыривали из тротуара куски плитки и бросали их в полицию, а также устраивали пожары по мере своего отступления под напором сотрудников сил правопорядка.

Всё это, Кристина, трудно сопоставить с патриотической символикой, которая тоже всё-таки представлена в Гонконге. Так, кое-где здесь можно увидеть билборды к тому, что должно было бы стать патриотическим днём для Китая. Но в то же время здесь трудно не заметить очень громогласный, если выражаться дипломатичным языком, сектор гонконгского общества, который очень недоволен правлением Коммунистической партии.

