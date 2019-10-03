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Си Цзиньпин: Россия и Китай подают другим странам пример соседской дружбы и взаимовыгодных отношений

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Отношения между Россией и Китаем достигли «высочайшего уровня» в плане взаимного доверия и координации совместных действий, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в поздравлении Владимиру Путину с 70-летием установления дипломатических контактов между двумя странами. По мнению главы КНР, российско-китайские отношения могут послужить примером для многих стран.
Си Цзиньпин: Россия и Китай подают другим странам пример соседской дружбы и взаимовыгодных отношений
Reuters

Российско-китайские отношения достигли высочайшего уровня среди всех международных отношений в плане взаимного доверия, координации взаимодействия и их стратегической ценности, считает председатель КПК КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает China Daily, в среду 2 октября китайский лидер и российский президент Владимир Путин поздравили друг друга с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя их странами. Газета подчёркивает, что СССР был первым государством, наладившим официальные дипломатические каналы с Китайской народной республикой после её основания 1 октября 1949 года.

В своём поздравлении Путину Си Цзиньпин отметил, что российско-китайские отношения, за последние 70 лет проделавшие огромный путь, внесли большой вклад в мир и стабильность во всём мире, а также в глобальное развитие. «Совместными усилиями Китай и Россия подают крупным державам и соседним странам пример того, как должны строиться соседская дружба и взаимовыгодные отношения», — приводит издание слова китайского лидера.

China Daily напоминает, что во время визита Си в Россию в июне главы КНР и России объявили начало «новой эры» в отношениях всестороннего стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. По словам Си Цзиньпина, столь крупная годовщина для российско-китайских отношений может стать возможностью для развития и расширения связей между двумя государствами, включая взаимовыгодное партнёрство, взаимную поддержку и привнесение духа инноваторства.

Китайский лидер выразил готовность работать вместе с Путиным, чтобы вести российско-китайские отношения в эпоху новых достижений и вносить ещё более значительный вклад в мировое развитие.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином «выдержали испытание временем», и отметил успехи в расширении диалога стран и координацию усилий в рамках международных структур, включая ООН, ШОС и БРИКС. Также Путин пожелал китайскому коллеге здоровья, успехов в работе и выразил надежду, что Москва и Пекин продолжат укреплять своё сотрудничество, тем самым помогая поддерживать международную стабильность и безопасность. 

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China Daily Китай Азия
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