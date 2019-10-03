Си Цзиньпин: Россия и Китай подают другим странам пример соседской дружбы и взаимовыгодных отношений

03:00 США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске США приветствует прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.

03:00 Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение свое сестры Анастасии Кузьминой завершить спортивную карьеру.

03:00 Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».

03:00 В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам Комитет ООН по отношениями с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

03:00 Путин призвал Тегеран и Эр-Рияд не использовать Сирию для противоборства Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства.

03:00 «Металлург» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Локомотив» Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Европарламент не одобрит предложение Джонсона по брекситу Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Европейского союза, поскольку оно не решает реальные проблемные моменты сделки.

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03:00 Ди Мария рассказал, что Месси заставил плакать всю сборную Аргентины после вылета из Кубка Америки Полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал что форвард «Барселоны» Лионель Месси заставил заплакать всех игроков национальной команды после поражения в полуфинале Кубка Америки 2019 года с Бразилией.

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03:00 ФБА «Экономика сегодня» стало лауреатом конкурса «МедиаТЭК» Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» стало лауреатом всероссийской премии «МедиаТЭК». Церемония награждения прошла в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

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03:00 В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони Головинский суд Москвы арестовал на десять суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова после попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

03:00 В Сбербанке назвали некорректными сообщения об утечке 60 млн записей В Сбербанке назвали сообщения СМИ об утечке 60 млн записей некорректными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

03:00 Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.

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03:00 Российский телеканал приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги Российский телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги.

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03:00 The National Interest назвал «самый мощный российский самолёт» Американское издание The National Interest назвало самый мощный российский самолёт: по мнению автора журнала Чарли Гао, это тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76, способный перевозить три боевые машины десанта.

03:00 В США призвали Пелоси приостановить попытки импичмента Трампа В палате представителей США призвали спикера Нэнси Пелоси приостановить все попытки импичмента главы государства Дональда Трампа и установить «прозрачные и справедливые правила и процедуры» отстранения президента.

03:00 Путин рассказал, что спасло Россию от развала в 1990-е годы Президент России Владимир Путин заявил, что только благодаря мужеству и патриотизму россиян в 1990-е годы страна была отодвинута от черты, за которой её могли ожидать гражданская война и распад государственной системы.

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03:00 Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Эспаньолом» Пресс-служба московского ЦСКА объявила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

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03:00 Лицензия велокоманды Katusha-Alpecin перейдёт Israel Cycling Academy Лицензия команды Мирового тура Katusha-Alpecin с сезона 2020 года переходит Israel Cycling Academy.

03:00 Путин предложил создать международную организацию по Персидскому заливу Российский президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предложил создать международную организацию для решения проблем в регионе Персидского залива, в которую войдут Россия, США, ЕС, Китай и другие страны.

03:00 Сбербанк обратился в правоохранительные органы из-за утечки данных Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с утечкой данных 200 клиентов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

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03:00 Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

03:00 Трамп считает, что Украине следует расследовать деятельность Байденов Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Украине следует расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

03:00 Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в страну головорезов из Сирии Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в Россию сотен и даже тысяч вооружённых головорезов, заявил российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

03:00 В МИД оценили сообщения об одобрении в США поставок Украине Javelin Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Госдепартамент США утвердил поставку Украине дополнительных ПТРК Javelin.

03:00 Владелец трассы в Санкт-Петербурге опроверг информацию о переговорах с «Формулой-1» Совладелец санкт-петербургского автодрома «Игора драйв», известный гонщик и бизнесмен Владимир Васильев прокомментировал информацию СМИ о переговорах относительно проведения этапа «Формулы-1».

03:00 «Зенит» поблагодарил Маркизио за его вклад в чемпионство Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на решение итальянского полузащитника Клаудио Маркизио завершить профессиональную карьеру.

03:00 Захарова прокомментировала протесты на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала украинские протесты из-за согласования формулы Штайнмайера, заявив, что Украина «вряд ли выдержит», если очередной «майдан» в стране приведёт к беззаконию.

03:00 Россия предложила построить АЭС в Азербайджане Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.

03:00 Шляхтин назвал спортивным подвигом результат Шубенкова на ЧМ в Дохе Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал завоевание Сергеем Шубенковым серебра в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.