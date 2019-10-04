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Die Welt: ради экономии — с работы домой фон дер Ляйен будет добираться пешком и без охраны

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В настоящий момент будущий председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен занята решением как кадрового, так и жилищного вопроса, пишет Die Welt. Как узнало немецкое издание от своих информированных источников в Брюсселе, экс-министр обороны ФРГ будет не только работать, но и жить в штаб-квартире Еврокомиссии, здании Берлемон.
Die Welt: ради экономии — с работы домой фон дер Ляйен будет добираться пешком и без охраны
Reuters

В последнее время избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занята решением как кадрового, так и жилищного вопроса, пишет Die Welt.

Как узнала немецкая газета от своих информированных источников в Брюсселе, бывший министр обороны Германии будет не только работать, но и жить в штаб-квартире Европейской комиссии, здании Берлемон.

Помещение, где будет проживать Урсула фон дер Ляйен, находится всего в нескольких метрах от её рабочего кабинета, на 13 этаже главного здания Европейской комиссии, сообщает автор статьи Кристоф Шлитц.

«Место для уединения» избранного председателя Еврокомиссии, в котором в настоящий момент ведутся ремонтные работы, представляет собой комнату площадью 25 кв.м, уточняет журналист Die Welt.

«Это решение фон дер Ляйен якобы приняла для того, чтобы съэкономить на расходах на обеспечение безопасности, которые бы возникли, если бы она сняла отдельную квартиру в Брюсселе. Не придётся в этом случае и предпринимать меры по её индивидуальной охране, так как здание Берлемон охраняется 24 часа в сутки», — отмечает Шлитц.

Официально же в должность главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вступит 1 ноября, напоминает журналист немецкого издания.

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Die Welt Германия Европа
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Брюссель ЕС жилищный вопрос Урсула фон дер Ляйен
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