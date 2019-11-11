DLF: «Макрон не прав» — экс-генерал НАТО похвалил альянс за активность и «быстроту реакции» на восточном фланге

Бывший командующий объединёнными силами НАТО в нидерландском Брюнсюме Эгон Рамс категорически не согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у западного военного блока «наступила смерть мозга». Размещением войск и «определёнными действиями» в Восточной Европе альянс не только доказал, что «очень активен», но и тем самым «действительно хорошо отреагировал» на события 2014 года, заявил экс-генерал НАТО в интервью Deutschlandfunk.
Бывший командующий объединёнными силами НАТО в нидерландском Брюнсюме Эгон Рамс возразил президенту Франции Эммануэлю Макрону после того, как французский лидер «сделал выпад против альянса», сообщает Deutschlandfunk.
На днях Макрон заявил, что у западного военного блока «наступила смерть мозга», уточняется в статье на сайте немецкой радиокомпании.
По мнению бывшего генерала НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон «в любом случае не прав».
«О смерти мозга и речи быть не может», — не согласился Эгон Рамс с французским лидером в интервью Deutschlandfunk.
«После 1990 года, а также в последние годы — после аннексии Крыма* и событий на востоке Украины — Североатлантический альянс стал вообще-то ещё более активным», — констатировал бывший командующий объединёнными силами НАТО в Брюнсюме.
Размещением войск и «определёнными действиями» в Восточной Европе НАТО, по словам экс-генерала западного военного блока, не только доказало, что «очень активно», но и тем самым «действительно хорошо отреагировало» на события 2014 года.
И это притом что тогда Североатлантический альянс якобы «застали врасплох», подчеркнул Эгон Рамс.
«НАТО хоронили ещё в 1990—1991 годах, а оно по-прежнему живёт и здравствует», — добавил бывший командующий объединёнными силами Североатлантического альянса в нидерландском Брюнсюме.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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