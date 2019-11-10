Британский генерал: «беспечность» России может привести к новой глобальной войне

Россия – одна из стран, которые используют «серую зону» между миром и войной, чтобы подорвать безопасность, стабильность и процветание Соединённого Королевства и его союзников, считает глава британского штаба обороны Ник Картер. В какой-то момент Москва рискует допустить просчёт, который может перерасти в новый мировой конфликт, утверждает генерал в своей статье для The Daily Telegraph.

«Чем дальше личный опыт войны, тем важнее День памяти павших. Как говорил византийский император Маврикий: «Страна, которая забывает своих защитников, сама будет забыта». Сегодня всё меньше людей знают свою историю. И это тоже имеет значение, потому что существующий стратегический и политический контекст не был менее стабильным со времён Второй мировой войны», — пишет в статье для The Daily Telegraph глава британского штаба обороны Ник Картер.

«Угрозы становится всё более разнообразными. Они стремительно распространяются и обостряются. Для международной арены характерна постоянная конфронтация в связи с возвращением прежней эпохи конкуренции великих держав. Такие честолюбивые страны, как Россия, Китай и Иран, отстаивают свои позиции, используя методы, которые бросают вызов нашей безопасности, стабильности и процветанию», — подчёркивает генерал.

Кроме того, по его словам, существуют и другие угрозы, в том числе «Исламское государство»*, массовая миграция и популизм. Многосторонняя система, которая обеспечивала стабильность Британии и её союзников с 1945 года, находится в опасности. Для её сохранения и обновления требуется глобальный ответ.

Характер политики и войны быстро развивается, что обусловлено распространением информации и темпами технологических изменений. Конкуренты Британии стали мастерами в «серой зоне» между миром и войной, используя в ней оружие, которому уже даже не надо «бахать», считает Картер.

Энергоносители, взятки, коррупционные практики в бизнесе, кибератаки, заказные убийства, фейковые новости, пропаганда, солдаты без опознавательных знаков, непризнаваемые частные военные компании, кража интеллектуальной собственности и «старомодный» шантаж. Всё это примеры альтернативного «оружия», которое используется, чтобы получать преимущества, сеять раздор, подрывать политическую сплочённость и «коварно разрушать» привычный для Запада образ жизни. Россия — одна из стран, которые применяет подобный арсенал, утверждает генерал.

«Я не веду речь о том, что наши оппоненты хотят начать войну в традиционном смысле этого слова. Но беспечное поведение и отсутствие уважения к международному праву, связанному с подобными новыми видами «вооружения», создают угрозу обострения, которая с лёгкостью может привести к неумышленному просчёту», — рассуждает Картер.

Июльский кризис 1914 года, спровоцированный убийством эрцгерцога Фердинанда, перерос в полномасштабную войну из-за сложной сети союзов и серии ошибок, допущенных лидерами, которые предполагали, что им удастся контролировать ситуацию. Именно поэтому важно помнить историю, подчёркивает автор статьи.

По его словам, история не повторяется, но у неё есть определённый ритм, который помогает извлечь уроки из прошлого и напоминает людям об ужасах войны. При этом важно, как именно трактуется природа того или иного конфликта.

«Отмечания годовщин полезно, потому что они позволяют обучаться. Они напоминают нам, что в основе нашей силы находится сплочённость с единомышленниками. В этот 70-летний юбилей НАТО настало время вспомнить о том, что гарантия безопасности альянса имеет важнейшее значение для дальнейшей свободы демократических стран Европы — история и география показывают, что наша безопасность и стабильность всегда были и будут взаимозависимыми», — считает генерал.

В этом году также отмечалось 75-летие высадки союзников в Нормандии. На торжествах вспоминали тех, кто проявил невероятную смелость и штурмовал пляжи под огнём врага. В тени осталась обширная национальная инициатива, которая помогла осуществить эту операцию. Многие ключевые планировщики были гражданскими, надевшими военную форму, — учёными, математиками и бизнесменами, обращает внимание Картер.

По его мнению, Британии необходимо многое почерпнуть из этой идеи национальной инициативы. Ведь человечество переживает период перемен, с которыми ему ранее никогда не приходилось сталкиваться.

Вооружённые силы Соединённого Королевства признают необходимости модернизации, в которой ведущим компонентом должны стать информационные технологии. Они также понимают, что подобное обновление возможно только в партнёрстве «с частным сектором, ведь именно там находятся лучшие технологии и инновации, и, что немаловажно, развиваются лучшие профессиональные знания и навыки», полагает глава британского штаба обороны.

«Для этого нам необходимо выстроить новые отношения вне Пакта о Вооружённых силах, в рамках которых нас всех объединят общие цели и ценности. День памяти павших даёт нам возможность подумать о жертве прошлых поколений, которые очень хорошо понимали важность этого вопроса», — заключает Ник Картер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.